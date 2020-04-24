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Venezuela akaryakıtsız kalmamak için İran`dan yardım istedi

24.04.2020 12:02

Son güncelleme : 24.04.2020 12:02
Trump yönetiminin üzerindeki baskıyı artırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro`nun, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Güney Amerika ülkesinin akaryakıtsız kalmasını önlemek için yaşlanan bir rafinerisini takviyeyle çalıştırmak amacıyla İran`dan yardım istediği bildirildi.



AA

Associated Press ajansının, operasyon hakkında bilgi sahibi olan iki  petrol endüstrisi yetkilisine dayandırdığı haberine göre, İran'ın Mahan  Havayolları şirketine ait, benzin üretiminde kullanılan kilit öneme sahip  kimyasalları taşıyan ikinci bir uçak, dün Venezuela'nın batısındaki bir şehre  iniş yaptı.

Yetkililerden biri, gelecek günlerde İranlı teknisyenleri de  Venezuela'ya getirecek 14 uçuşun daha yapılmasının beklendiğini söyledi.

Mahan Havayollarına ait ilk uçağın, ikincisi gibi çarşamba günü Falcon  eyaletinde Paraguana Rafinerisi yakınındaki bir havaalanına indiği belirtildi.

Venezuela Haberleşme Bakanlığı, Mahan Havayolları ve İran'ın Birleşmiş  Milletler Misyonu, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Venezuela'da geçen haftalarda başkent Caracas dahil birçok kentte  benzin istasyonları önlerinde uzun kuyruklar oluşmuştu.

ABD yönetimi mart ayı sonunda Venezuela'da Maduro ve kendini geçici  devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'ya kenara çekilmeleri  çağrısında bulunarak, ülkede "müşterek bir hükümet kurulması" teklifinde  bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Barışçıl ve demokratik bir hükümet  kurulması durumunda Venezuela'ya uygulanan yaptırımları kaldırılabiliriz."  ifadesini kullanmıştı.






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