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Vergi mükelleflerine 4 koldan destek

14.04.2020 11:05

Son güncelleme : 14.04.2020 11:20
Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde mükelleflerden gelen taleplere ilişkin, "Süreç içinde yapılması gereken düzenlemeler, rahatlatılması gereken alanlar varsa bunların hepsi değerlendirilecek ve gerekli adımlar atılacak" dedi.



AA

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar AA muhabirine, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir  İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Kovid-19 ile mücadele kapsamında aldığı tedbirleri  anlattı.

Salgınla birlikte kısa sürede çok sayıda tedbiri hayata geçirdiklerini  belirten Bayrakdar, ilk aşamada kısa vadede mükellefleri rahatlatıp süreci  kolaylaştırmaya yönelik tedbirler aldıklarını söyledi. Bayrakdar, bu kapsamda,  martta verilmesi gereken gelir vergisi ve KDV beyannamelerinin süresinin nisan  sonuna ertelenmesi gibi tedbirleri hızla aldıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"İkinci aşamada salgından en çok etkilenen mükelleflerimiz için mücbir  sebep hali ilan ederek, nisan, mayıs ve hazirana ilişkin muhtasar ve KDV  beyanlarını 6'şar ay erteledik. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan  mükellefler ile çiftçi, berber, kasap, manav, şarküteri, eczacı, doktor, ayakkabı  tamircisi, mimar, mühendis, mali müşavir, avukat gibi kişilerden oluşan yaklaşık  1,9 milyon gelir vergisi mükellefinin tamamı  bu kapsamda. İçişleri Bakanlığı  genelgesiyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan sinema ve tiyatrolar, düğün  salonları, kafeteryalar, kıraathaneler, çay ocakları, oyun salonları ve internet  kafeler, gösteri merkezleri, hamam ve saunalar, berber ve kuaförler  de mücbir  sebep kapsamında yer aldı."

Mücbir sebep kapsamına alınan sektörler belirlenirken üretim ve  istihdam kaybının önüne geçilmesinin de hedeflendiğine dikkati çeken Bayrakdar,  bu çerçevede ana hatlarıyla konaklama, madencilik, sağlık hizmetleri, inşaat,  otomotiv, taşımacılık, tekstil ve konfeksiyon, yiyecek ve içecek hizmetleri,  çelik ve metal sanayisi, perakende ticaret gibi sektörlerin de yer aldığını  bildirdi.

Bayrakdar, gelir vergisi mükelleflerinin tamamının yanı sıra 800 bine  yakın kurumlar vergisi mükellefinin 400 binden fazlasının da bu sektörlerde  faaliyette bulunmaları nedeniyle mücbir sebep hükümlerinden yararlandığı  bilgisini verdi.

KAPSAMDA OLUP OLMADIĞINI SORGULAMA İMKANI

Bayrakdar, sektörlerin mücbir sebep kapsamında olup olmadığını nasıl  öğreneceğine de açıklık getirerek, "Mücbir sebep kapsamındaki mükellefleri  sisteme tanımladık. Gelir vergisi mükellefleri, 65 yaş üstü vatandaşlar ile  faaliyetlerine ara verilenlerin durumları net. Kronik hastalığı olan  vatandaşlarımız ise İnteraktif Vergi Dairesi (İVD) üzerinden elektronik başvuru  yapabilirler. Mükelleflerimiz 'ivd.gib.gov.tr' adresindeki 'Mücbir Sebep Durum  Sorgusu' menüsünden mücbir sebep kapsamında olup olmadıklarını öğrenebilir.  İVD'ye e-Devlet şifresi ile de giriş yapılabilir." diye konuştu.

Mükelleflerin vergi dairesi kayıtlarında yer alan ve faaliyet alanını  gösteren NACE kodu olduğunu aktaran Bayrakdar, şu değerlendirmede bulundu:

"Vergi kayıtlarındaki ana faaliyet kodları belirtilen sektörler içinde  olan mükelleflerimiz başka bir işlem yapmadan sistemimiz tarafından yapılan  tanımlamayla beyan ve ödeme erteleme imkanından yararlanabilecek. Fiilen mücbir  sebep kapsamında yer alan sektörde faaliyet gösteren bir işletme, sistemde  kayıtlı ana meslek kodunun farklı olması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değil  gibi görünebiliyor. Bu mükellefler için de kayıtların düzeltilmesi imkanını  tanıyoruz. Kayıtlarda yer alan ana faaliyet kodu fiilen esas faaliyet alanıyla  uyumlu olmayan mükelleflerimiz, İVD aracılığıyla ana faaliyet konusunun  değiştirilmesine yönelik tevsik edici bilgi ve belgelerle başvuru yapabilecek. Bu  başvuru bir komisyon tarafından kontrol edildikten sonra başvurunun doğruluğu  teyit edilirse mükellefimizin ana faaliyet kodu olması gereken şekilde  düzeltilecek ve bu kod, kapsamdaki sektöre ait ise mükellefimiz beyan ve ödeme  ertelemesinden yararlanabilecek. Şu ana kadar 7 binden fazla başvuru geldi.  Onları değerlendireceğiz ve hızlı şekilde dönüş yapılacak."

Bayrakdar, bu süreçte kuruma gelen yeni taleplere ilişkin de "Bu süreç  çok dinamik. İlk etapta mart ayı beyannameleri ertelendi, sonra diğer ertelemeler  geldi. Süreç içinde yapılması gereken düzenlemeler, rahatlatılması gereken  alanlar varsa bunların hepsi değerlendirilecek ve gerekli adımlar atılacak."  ifadelerini kullandı.

Mücbir sebep kapsamında olup borçları ertelenen mükelleflerden  herhangi bir faiz alınmayacağını da vurgulayan Bayrakdar, şöyle devam etti:

"Bizim ertelemelerimizde kesinlikle hiçbir faiz ve komisyon  uygulanmayacak, ekstra maliyet olmayacak. Mükellef nisanda hangi vergiyi  ödeyecekse 6 ay sonra da onu ödeyecek, ilave bir yük olmayacak. Her şeyi takip  ediyoruz. Dinamik bir süreç var ve gerekli yerde müdahalede bulunuluyor."

"VEZNE İŞLEMLERİ YÜZDE 90 AZALDI"

Bayrakdar, salgın nedeniyle mükellefleri, vergi dairesine gitmeden  işlemlerini yapabilecekleri İVD ve Hazır Beyan Sistemi gibi elektronik  uygulamalara yönlendirdiklerini belirterek, "Bu uygulamalarla beyan, ödeme ve  başvuru gibi hemen hemen tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.  Vergi ve harç ödemesi başta olmak üzere 148 farklı işlem elektronik ortamda  yapılabiliyor. Bu dönemde vezne işlemleri adet olarak yüzde 90 azaldı." dedi.

Mükelleflerin, İVD üzerinden banka ya da kredi kartları ile  vergilerini de kolayca ödeyebileceğine işaret eden Bayrakdar, "Yakın zamana kadar  harç, MTV ya da kira vergisi gibi sınırlı sayıdaki vergi kredi kartıyla  ödenebiliyordu ancak kısa süre önce yaptığımız bir değişiklikle 50 bin liraya  kadar olan gelir ve kurumlar vergisi, muhtasar, katma değer vergisi gibi temel  vergilerin de kredi kartıyla ödenebilmesini sağladık." değerlendirmesinde  bulundu.

"İCRA TAKİPLERİ NİSAN SONUNA KADAR DURDURULDU"

Bayrakdar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan yasal düzenlemeyle  30 Nisan'a kadar tüm icra takiplerinin durdurulduğunu anımsatarak, şunları  kaydetti:

"Bu kapsamda vergi dairelerince de bu süreçte icra takibi  yapılmayacak. Bunun dışında borcunu ödemeye gayret gösteren fakat bu dönemde  borçlarını ödemede zorlanan mükelleflerimizin taksit talebinde bulunmaları  mümkündür.  Bu taleplerini elektronik olarak yapabilirler. Biz de bu talepleri   kısa süre içinde değerlendirerek yine elektronik ortamda mükelleflerimize  dönmekteyiz."





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