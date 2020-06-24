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Volkswagen araç kiralama şirketi satın alabilir

24.06.2020 14:34

Son güncelleme : 24.06.2020 15:52
Otomotiv devi Volkswagen araç kiralama şirketi Europcar`ı satın almak için görüşüyor.



REUTERS

Volkswagen'in Fransız araç kiralama şirketi Europcar Mobility Group'u satın almak için görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Konuya yakın kaynakların dün verdiği bilgiye göre; gerçekleşmesi halinde anlaşma, Volkswagen'in araç filosunu daha etkin kullanmasını sağlayacak.

Europcar'ın corona virüs salgını nedeniyle araç kiralamaya olan talebin azalmasına bağlı olarak ekonomik sıkıntılar çektiği biliniyor. Volkswagen, Europcar'ı 2006 yılında yatırım firması Eurazeo'ya satmıştı.

Piyasa değeri 390 milyon euro olan Europcar'ın Mart sonu itibarıyla 1 milyar euronun üzerinde net borcu bulunuyor. Kaynaklar şirketle ilgilenen tek firmanın Volkswagen olmadığını, Apollo Global Management ve bazı özel sermayeli şirketlerin de satın almaya sıcak baktığını söyledi. Volkswagen, Apollo ve Europcar'da %30 hissedar konumunda bulunan Eurazeo konuya ilişkin açıklama yapmadı.





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