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Volkswagen`e kötü haber! Tazminat ödeyecek

25.05.2020 15:24

Son güncelleme : 25.05.2020 15:29
Almanya Federal Mahkemesi (BGH), Alman otomobil üreticisi Volkswagen’ın egzozlarında manipüle edilmiş dizel motorlu araçlar satın alan sürücülere tazminat ödemek zorunda olduğuna karar verdi.



AA

Alman yargı sistemindeki en yüksek dereceli mahkemesi BGH, bir  otomobil sahibi tarafından Volkswagen’in emisyon testi manipülasyonu konusunda  açtığı ilk davada kararını verdi. Mahkeme, Volkswagen’den egzozlarda manipülasyon  yapılan araçları satın alanların prensip olarak tazminat alma hakkı olduğuna  hükmetti.

Mahkemenin kararıyla dizel araç sahipleri araçlarını iade ederek satış  fiyatını kısmen geri alabilecek. Müşteriye geri ödeme hesaplanırken otomobilin  kilometresi dikkate alınacak. Karar, Alman mahkemelerinde bekleyen 60 bin dava için emsal olması  bekleniyor.

Dizel emisyonu skandalı

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015, yılının eylül ayında Volkswagen'in  emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal  seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat,  Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre  dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek  cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.





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