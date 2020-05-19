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WEF`in raporundan `küresel resesyon riski` çıktı

19.05.2020 11:07

Son güncelleme : 19.05.2020 11:07
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yeni tip corona virüsün (Kovid-19) risk görünümüne dair hazırlanan raporda, uzun süren bir küresel resesyon endişesine dikkat çekildi.



AA

WEF'in Kovid-19’un etkilerine ilişkin anket yöntemiyle hazırladığı  “Kovid-19 Riskleri Görünümü” raporu yayımlandı.

Raporda, yaklaşık 350 risk yöneticisinin üçte ikisi gelecek 18 ay  boyunca dünyaya dair en büyük endişelerinin “Kovid-19 pandemisinden dolayı uzun  süren bir küresel resesyonu” gösterdi.

Risk yöneticilerinin yarısı, özellikle başta gençler arasında, yüksek  yapısal işsizlik beklediğinin aktarıldığı raporda, Kovid-19’da ikinci dalga veya  farklı bir bulaşıcı hastalık üçüncü en büyük endişe kaynağı olduğu belirtildi.

Büyük ekonomilerde mali durumun zayıflamasının dördüncü en büyük  endişe olarak sıralandığı raporda, belirli ülkelerdeki sanayinin veya sektörlerin  tamamen toparlanamaması beşinci sırada yer aldı.

WEF’in raporunda, büyük şirketlerin ve KOBİ’lerin iflaslarında artış  ve şirketlerin satın almayla bir birleşme dalgası altıncı en büyük endişe kaynağı  olarak ifade edilerek, insanların ve malların sınırlarda daha sıkı kısıtlamalara  maruz kalması da söz konusu en büyük endişe kaynaklarının içinde yedinci sırada  gösterildi.

Küresel tedarik zincirlerinde uzun süreli bozulmanın beklendiğine yer  verilen raporda, dünyanın çevresel, toplumsal ve teknolojik risklerin geniş  zincirleme etkisine hazır olmadığı savunuldu.

Raporda çevrenin korunmasına dair hedeflerin salgından dolayı geri  planda kalma riski olduğu belirtilerek, hükümetlerin “yeşil bir ekonomik  toparlanma” için çalışması gerektiğine vurgu yapıldı.

Rapora ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Dünya Ekonomik Forumu  Genel Müdürü Saadia Zahidi, “Kovid-19 krizi yaşamları ve geçim kaynaklarını  mahvetti. Bu, geniş ölçüde sonuçları olan bir ekonomik krizi tetikledi ve  geçmişin eksik yönlerini açığa çıkardı.” ifadesini kullandı.

Zahidi, dünya liderlerine risklere karşı ve salgının etkisini yönetmek  için birlikte çalışma çağrısı yaparak, “Şimdi, bu krizi işleri farklı yapmaya,  daha sürdürülebilir, dirençli ve kapsayıcı daha iyi ekonomiler oluşturmaya  yönelik kullanmak için eşsiz bir fırsatımız var.” yorumunda bulundu.




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