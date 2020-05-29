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Williams F1 Takımı satılabilir

29.05.2020 14:02

Son güncelleme : 29.05.2020 14:14
Formula 1`in köklü takımlarından Williams`ı da bünyesinde barındıran "Williams Grand Prix Holding" (WGPH), şirket hisselerinin bir kısmını ya da tamamını satmanın gündemlerinde olduğunu açıkladı.



AA

Son 3 sezondaki başarısız performansının üstüne yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının da eklenmesiyle ekonomik açıdan zor günler yaşayan F1 tarihinin en başarılı takımlarından Williams'ın satışı gündeme geldi.

Hisseleri Frankfurt Borsası'nda işlem gören WGPH, F1 Dünya Şampiyonası'ndaki isim sponsoru ile aralarındaki sözleşmenin feshedildiği haberinin yanı sıra 2019 yılı finansal raporunu da internet sitesinden duyurdu.

Rapora göre geliri önceki yıla kıyasla 16,3 milyon azalarak 160,2 milyon sterline düşen şirket, 12,9 milyon kar açıkladığı 2018'in aksine 13 milyon sterlin zarar etti.

WGPH'nin geleceği için doğru adımın ne olacağı konusunda nihai karara  varılmasa da yeni stratejik hamle doğrultusunda şirketin azınlık hissesi veya tüm  hisselerinin satışının da seçenekler dahilinde bulunduğu belirtildi.

1977'de Frank Williams tarafından kurulan F1 takımının, 7 pilotlar ve 9 takımlar şampiyonluğu bulunuyor. Tarihinde 114 yarış birinciliği olan Williams, 2012 İspanya Grand Prix'sinden beri yarış, 1997'den bu yana ise herhangi bir  şampiyonluk kazanamadı.




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