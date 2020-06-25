Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG bilançosunda gözüken 1,9 milyar eurodan fazla paranın kayıp olmasının ardından Münih bölge mahkemesinde iflas başvurusunda bulundu.
Wirecard iflas başvurusunda bulundu
25.06.2020 16:42
Son güncelleme : 25.06.2020 16:42
AA
Wirecard AG tarafından yapılan açıklamada, şirketin “yaklaşan iflas ve aşırı borçluluk” ile karşı karşıya bulunduğu belirtildi.
Birkaç yıl öncesine kadar Alman finansal teknolojisinin geleceği olarak görülen şirket, bilançosunda gözüken 1,9 milyar euroyu aşkın paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından ülke tarihindeki en büyük finansal skandallardan birinin merkezi olmuştu.
Hisselerdeki yüzde 90’a yakın değer kaybıyla, DAX 30'da 2018'de işlem görmeye başlayan şirketin piyasa değeri de 24 milyar eurodan 2 milyar euronun altına düşmüş, istifa eden eski CEO'su Markus Braun Münih Savcılığı'nca muhasebe hilesi ve piyasa manipülasyonu şüphesiyle göz altına alınmıştı.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
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|AYEN
|4,85
|257.985.446
|% 9,98
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|GEREL
|5,22
|33.081.555
|% 9,89
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|ORGE
|6,34
|101.880.746
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.015.303
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
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|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|77.193.008
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,34
|1.000.863.709
|% -7,66
|
|GARAN
|8,22
|857.414.120
|% 0,37
|
|HALKB
|6,34
|777.158.023
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,05
|722.704.375
|% -2,87
|
|ODAS
|2,31
|713.413.162
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,50
|610.302.930
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,94
|331.728.965
|% 5,62
|
|ODAS
|2,31
|713.413.162
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,89
|507.251.384
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,05
|722.704.375
|% -2,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,4876
|8,5302
|% 0,03
|
|Frank
|7,1924
|7,2357
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.762
|1.763
|1,23
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|2,40
|
|Tam
|2.593
|2.605
|4,50
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,10
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,05
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-0,04
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