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Yabancı ekonomistler büyüme rakamlarını değerlendirdi

29.05.2020 13:20

Son güncelleme : 29.05.2020 13:20
Capital Economics, Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte ocak ve şubat aylarındaki güçlü seyirle büyümeyi başardığını belirtti.



AA

Tuvey, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, büyümenin iç taleple desteklendiğini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte  ocak ve şubat aylarındaki güçlü seyirle büyümeyi başardığını aktaran Tuvey, hane halkı harcamaları ve  yatırımlardaki artışa da dikkati çekti.

Kamu harcamalarındaki artışa da değinen Tuvey, kamu harcamalarındaki  keskin artışın kısmen yeni tip corona virüs (Kovid 19) vakalarındaki artışla  birlikte sağlık harcamalarında gerçekleşen yüksek orandaki harcamaları  yansıttığını dile getirdi.

Tuvey, net ticaretin büyümeyi biraz desteklediğini ancak fazla da  katkı sağlamadığını söyledi.

"TÜRKİYE EN BÜYÜK ÜRETİM ÜSLERİNDEN BİR TANESİ OLABİLİR"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys de  ikinci çeyreğin Türkiye ekonomisi için zor olabileceğini ancak küresel krizin  Türkiye için bir fırsat sunabileceğini vurguladı.

Çin'den Avrupa'ya yaklaşmayı planlayan ya da tedarik zincirini  çeşitlendirmek isteyen yabancı şirketler için Türkiye'nin cazip bir ülke  olabileceğini belirten Matys, Türkiye en büyük üretim üslerinden birine  dönüşebileceğini ifade etti.

Matys, ithal ürünlerin yerini içerideki eşdeğerlerinin yer almasının  cari açığı da ilgilendirdiğini ve enflasyonun da azaltabileceğini aktardı.

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell ise Türkiye  ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümesinin beklentiler doğrultusunda  olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü. AA Finans'ın  "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması,  Türkiye ekonomisinin 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 5,2 büyüyeceği yönünde  olmuştu.




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