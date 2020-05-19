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Yabancı ekonomistler TCMB`den faiz indirimi bekliyor

19.05.2020 11:13

Son güncelleme : 19.05.2020 11:19
Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın bu haftaki toplantısında da faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor.



AA

Ekonomistler, özellikle, dolar/TL'nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, TCMB'nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

TL'deki toparlanmaya dikkati çeken ekonomistler, faiz indirim  ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Ekonomistler, indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Medley  Global Advisors Direktörü Nigel Rendell,  dolar/TL'nin  7,2692 seviyesinden  düşüşe geçmesiyle faiz indirimi ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Rendell,  TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8,75'ten yüzde 7,75'e  çekebileceği tahmininde bulundu.

TCMB'nin 2020 sonunda enflasyonun  yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği  öngörüsünde bulunduğunu anımsatan Rendell, Merkez Bankası'nın bunun ışığında  düşük faiz oranlarının söz konusu olduğu durumu savunduğunu aktardı.

"TCMB'NİN GENİŞLEMECİ TUTUMU DEVAM EDECEK"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, TCMB'nin politika faizinde 50 baz puan indirime gidebileceğini belirtti.  TCMB'nin diğer merkez bankalarıyla yeni swap hatları oluşturacağına dair ümitlerle TL'nin toparlandığını ifade eden Tuvey, TCMB'nin genişlemeci tutumunun devam edeceğini dile getirdi.

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 21 Mayıs  Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin  anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını  öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan  oldu.




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