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Yabancılar 245,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı

07.05.2020 15:10

Son güncelleme : 07.05.2020 15:10
Yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Nisan haftasında 245,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul  Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 30  Nisan haftasında net 245,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 41,8 milyon dolarlık  Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 13,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri  (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Nisan itibarıyla 21 milyar 871,2  milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 155,3 milyon dolara  çıktı.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 307,7  milyon dolardan 8 milyar 394,6 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 13,2  milyon dolarlık alışla 319,1 milyon dolardan 332,4 milyon dolara ulaştı.




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