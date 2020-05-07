Yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Nisan haftasında 245,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 245,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı
07.05.2020 15:10
Son güncelleme : 07.05.2020 15:10
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Nisan haftasında net 245,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 41,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 13,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Nisan itibarıyla 21 milyar 871,2 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 155,3 milyon dolara çıktı.
Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 307,7 milyon dolardan 8 milyar 394,6 milyon dolara yükseldi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 13,2 milyon dolarlık alışla 319,1 milyon dolardan 332,4 milyon dolara ulaştı.
14:5598.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 324,62
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
14:557,2006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1272
14:557,7813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,7037
14:55393,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,07
|Açılış
|: 393,37
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.948.041
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.268.489
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.770
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|496.294
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,94
|13.410.678
|% -8,40
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,08
|17.019.903
|% -5,35
|
|INFO
|5,79
|6.951.326
|% -4,30
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,61
|1.026.199.612
|% 5,24
|
|GARAN
|8,05
|526.434.062
|% -0,25
|
|THYAO
|10,65
|474.633.963
|% 0,85
|
|SASA
|9,35
|438.795.847
|% 4,24
|
|PETUN
|22,12
|369.613.879
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,61
|1.026.199.612
|% 5,24
|
|YKBNK
|2,12
|206.808.814
|% 0,47
|
|GUSGR
|3,15
|309.060.416
|% -1,25
|
|PETKM
|3,60
|292.848.506
|% 0,84
|
|DGKLB
|1,84
|124.088.553
|% 3,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9064
|8,9511
|% 0,53
|
|Frank
|7,3849
|7,4294
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9209
|1,9305
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|9,85
|
|Altın Gr.
|394
|394
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.577
|27,70
|
|Tam
|2.599
|2.644
|28,40
|
|Yarım
|1.268
|1.292
|13,90
|
|Çeyrek
|632
|646
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|31,59
|31,59
|1,87
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:08KENT
Yüzde 9.99 oranında artışla 265.40 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 060 adet işlem
-
15:07YGYO
Yüzde 4.08 oranında artışla 0.51 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 662, 940 adet işlem
-
15:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TRKCM, BIMAS
-
15:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 261, 39 artarak (% 0.28 ) 92, 680
-
15:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, SALIX, DIRIT, EGCYH, METAL, UZERB, ALYAG, BRKO, EGCEY, RODRG