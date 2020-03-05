Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Şubat haftasında 250 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 250 milyon dolarlık hisse senedi sattı
05.03.2020 14:56
Son güncelleme : 05.03.2020 14:56
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Şubat haftasında net 250 milyon dolarlık hisse senedi, 194,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 2,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Şubat itibarıyla 31 milyar 662,3 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 186,8 milyon dolara düştü. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 991 milyon dolardan 12 milyar 513,8 milyon dolara geriledi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2,7 milyon dolarlık satışla 386,8 milyon dolardan 384,1 milyon dolara indi.
14:40112.700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 1.914,54
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:406,0833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:406,8065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:40322,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,96
|Açılış
|: 322,05
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.094.356
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.947.838
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,36
|57.634.252
|% 11,21
|
|DGATE
|9,14
|77.122.103
|% 10,12
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|49.055.220
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|20.289.936
|% -5,80
|
|ASELS
|30,46
|496.085.024
|% 2,28
|
|THYAO
|11,92
|453.443.723
|% 1,45
|
|GARAN
|10,56
|250.024.632
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,59
|203.241.570
|% 1,17
|
|ODAS
|2,17
|197.551.996
|% 3,33
|
|ODAS
|2,17
|197.551.996
|% 3,33
|
|KARSN
|1,94
|165.587.456
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,59
|203.241.570
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,35
|57.736.268
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,77
|109.140.284
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8186
|7,8578
|% 0,28
|
|Frank
|6,3536
|6,3919
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6148
|1,6229
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|9,57
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|2,80
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|1,36
|
|Çeyrek
|515
|527
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,35
|
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