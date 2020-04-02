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Yabancılar 257,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı

02.04.2020 15:10

Son güncelleme : 02.04.2020 15:10
Yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Mart haftasında 257,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27  Mart haftasında net 257,2 milyon dolarlık hisse senedi, 273,7 milyon dolarlık  Devlet İç Borçlanma Senedi ve 8,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri  (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Mart itibarıyla 21 milyar 555,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 289,7 milyon dolara  çıktı. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 852,8  milyon dolardan 9 milyar 756,2 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 8,3 milyon dolarlık satışla 352 milyon dolardan 343,7 milyon dolara düştü.




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