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Yabancılar 404,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı

22.05.2020 14:58

Son güncelleme : 22.05.2020 15:11
Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mayıs haftasında 404,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul  Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15  Mayıs haftasında net 404,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 389,9 milyon dolarlık  Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 33 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri  (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Mayıs itibarıyla 20 milyar 475,8  milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 333,8 milyon dolara  yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 179,5  milyon dolardan 7 milyar 55,1 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 33  milyon dolarlık alışla 325,1 milyon dolardan 358,1 milyon dolara çıktı.  




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