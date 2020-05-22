Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mayıs haftasında 404,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 404,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı
22.05.2020 14:58
Son güncelleme : 22.05.2020 15:11
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mayıs haftasında net 404,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 389,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 33 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Mayıs itibarıyla 20 milyar 475,8 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 333,8 milyon dolara yükseldi.
Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 179,5 milyon dolardan 7 milyar 55,1 milyon dolara geriledi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 33 milyon dolarlık alışla 325,1 milyon dolardan 358,1 milyon dolara çıktı.
14:55103.133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 483,70
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.139
En Düşük
102.014
14:556,8100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
14:557,4281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
14:55378,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,55
|Açılış
|: 378,75
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|126.236.345
|% 10,00
|
|BURCE
|8,36
|7.957.376
|% 10,00
|
|YAPRK
|11,15
|22.472.583
|% 9,96
|
|CMENT
|39,10
|4.447.370
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|8.394.686
|% 9,95
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.482.970
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|818.492
|% -9,97
|
|RTALB
|31,12
|34.082.853
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,25
|499.009.895
|% 1,45
|
|ECILC
|5,77
|462.021.292
|% 4,15
|
|ASELS
|29,42
|328.156.782
|% -0,47
|
|THYAO
|11,15
|299.333.949
|% 0,27
|
|GARAN
|7,57
|294.688.880
|% -0,39
|
|ECILC
|5,77
|462.021.292
|% 4,15
|
|AVOD
|3,28
|226.873.960
|% 5,13
|
|IEYHO
|0,65
|42.229.871
|% 4,84
|
|KARSN
|1,81
|117.465.841
|% 2,26
|
|IHLGM
|1,20
|63.331.627
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2549
|8,2963
|% -0,26
|
|Frank
|6,9689
|7,0109
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8048
|1,8139
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,12
|
|Altın Gr.
|379
|380
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.487
|12,30
|
|Tam
|2.525
|2.551
|12,60
|
|Yarım
|1.232
|1.247
|6,20
|
|Çeyrek
|616
|624
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,99
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,31
|34,31
|-1,76
|