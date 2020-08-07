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Yabancılar 69,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı

07.08.2020 14:59

Son güncelleme : 07.08.2020 15:19
Yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Temmuz haftasında 69,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul  Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Temmuz haftasında net  69,2 milyon dolarlık hisse senedi, 3,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri  (ŞBS) ve 211,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Temmuz itibarıyla 25 milyar 386,8  milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 880,3 milyon dolara  geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 13,5  milyon dolardan 6 milyar 613,9 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 3,3  milyon dolarlık satışla 275,9 milyon dolardan 272,6 milyon dolara  düştü.  




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