Hazine ve Maliye Bakanlığı`nın devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi için yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile iş birliği yapmasıyla gözler bu mutabakatın uygulanmasına odaklandı.
Yabancıların DİBS`lere yatırımı kolaylaşacak
09.06.2020 10:40
Son güncelleme : 09.06.2020 10:40
AA
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığın Euroclear Bank ile vardığı mutabakatla, yabancı yatırımcıların Türkiye'de ihraç edilen ve işlem gören DİBS'lere ulaşması ve yatırım yapması kolaylaşacak.
Yabancı yatırımcıların yurt içi bankalarda hesabı olmasa bile mevcut Euroclear hesapları, her türlü DİBS'e erişmesi için yeterli olacak.
Euroclear saklama özelliği sayesinde Türk tahvillerinin farklı uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti artacak ve yabancı yatırımcılar küresel standartlara uyumlu operasyonel süreçlerle işlemlerinde DİBS yatırımlarını gerçekleştirebilecek.
Uluslararası yatırımcılar operasyonel ve ekonomik sebeplerle takas ve saklama hizmetlerinde ağırlıklı olarak yabancı merkezi saklama kuruluşları ile çalışmayı tercih ediyor.
FİNANSMAN MALİYETLERİNE OLUMLU YANSIYOR
Analistler, yabancı yatırım fonlarının ilgisinde artışın finansman maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağladığını da belirtiyor.
Uluslararası bağımsız denetim şirketi PwC'nin araştırmaları, son yıllarda Euroclear ile takas ve saklama hizmeti konusunda iş birliği yapan ülkelerin finansman maliyetlerinde düşüş yaşandığını ve 10 yılda gayrisafi yurt içi hasılalarına 3,8 milyar dolar
katkı sağladıklarını gösteriyor.
Yabancı merkezi saklama kuruluşlarıyla iş birlikleri, uzun vadeli sürdürülebilir finansman hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Birçok ülke örneğinde yabancı merkezi saklama kuruluşlarıyla iş birlikleri yerel tahvil
piyasasıyla başlarken, ilerleyen dönemlerde hisse senedi piyasaları ve özel sektör tahvillerinde de aynı yolun izlendiği görülüyor.
10:24108.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -849,57
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.780
10:246,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7927
En Düşük
6,7696
10:247,6506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0159
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6727
En Düşük
7,6435
10:24370,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 370,54
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
371,72
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.455.868
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|POLTK
|139,80
|70.319
|% 9,99
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.046.048
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|2.264.870
|% -9,94
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|GEREL
|4,33
|7.937.900
|% -6,48
|
|CMBTN
|59,95
|478.276
|% -5,29
|
|EKGYO
|1,78
|260.731.864
|% 2,30
|
|GARAN
|8,25
|166.590.032
|% -0,12
|
|GSRAY
|3,77
|132.296.626
|% 0,80
|
|THYAO
|12,69
|99.961.267
|% 0,40
|
|TSPOR
|5,32
|90.919.296
|% 7,91
|
|EKGYO
|1,78
|260.731.864
|% 2,30
|
|GSRAY
|3,77
|132.296.626
|% 0,80
|
|PEGYO
|1,09
|35.966.319
|% 2,83
|
|ALBRK
|1,47
|43.558.020
|% 0,68
|
|GSDHO
|1,82
|42.128.172
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5758
|8,6188
|% -0,41
|
|Frank
|7,0628
|7,1054
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8035
|1,8126
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|1,62
|
|Altın Gr.
|370
|370
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.401
|2.433
|-1,80
|
|Tam
|2.471
|2.500
|-1,80
|
|Yarım
|1.206
|1.220
|-0,90
|
|Çeyrek
|603
|610
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,84
|40,84
|0,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, PGSUS, TOASO
-
10:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KOZAA, THYAO
-
10:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -322, 86 kaybederek (% -0.31 ) 102, 305
-
10:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, EGCYO, EKIZ, POLTK, YONGA, TACTR, EGCYH
-
10:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISCTR