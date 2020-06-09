Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yabancıların DİBS`lere yatırımı kolaylaşacak

09.06.2020 10:40

Son güncelleme : 09.06.2020 10:40
Hazine ve Maliye Bakanlığı`nın devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi için yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile iş birliği yapmasıyla gözler bu mutabakatın uygulanmasına odaklandı.



AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığın Euroclear Bank ile vardığı mutabakatla, yabancı yatırımcıların Türkiye'de ihraç edilen ve işlem gören DİBS'lere ulaşması ve yatırım yapması kolaylaşacak.

Yabancı yatırımcıların yurt içi bankalarda hesabı olmasa bile mevcut  Euroclear hesapları, her türlü DİBS'e erişmesi için yeterli olacak.

Euroclear saklama özelliği sayesinde Türk tahvillerinin farklı  uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti artacak ve   yabancı  yatırımcılar küresel standartlara uyumlu operasyonel süreçlerle işlemlerinde DİBS  yatırımlarını gerçekleştirebilecek.

Uluslararası yatırımcılar operasyonel ve ekonomik sebeplerle takas ve  saklama hizmetlerinde ağırlıklı olarak yabancı merkezi saklama kuruluşları ile  çalışmayı tercih ediyor.

FİNANSMAN MALİYETLERİNE OLUMLU YANSIYOR

Analistler, yabancı yatırım fonlarının ilgisinde artışın finansman  maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağladığını da belirtiyor.

Uluslararası bağımsız denetim şirketi PwC'nin araştırmaları, son  yıllarda Euroclear ile takas ve saklama hizmeti konusunda iş birliği yapan  ülkelerin finansman maliyetlerinde düşüş yaşandığını ve 10 yılda gayrisafi yurt  içi hasılalarına 3,8 milyar dolar katkı sağladıklarını gösteriyor.

Yabancı merkezi saklama kuruluşlarıyla iş birlikleri, uzun vadeli  sürdürülebilir finansman hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak  değerlendiriliyor.

Birçok ülke örneğinde yabancı merkezi saklama kuruluşlarıyla iş  birlikleri yerel tahvil piyasasıyla başlarken, ilerleyen dönemlerde hisse senedi  piyasaları ve özel sektör tahvillerinde de aynı yolun izlendiği  görülüyor.   




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:24108.788
Değişim :  -0,77% |  -849,57
Açılış :  109.945  
Önceki Kapanış :  109.637  
En Yüksek
110.330 En Düşük
108.780
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 22,66 2.455.868 % 10,00  
YONGA 29,48 253.233 % 10,00  
POLTK 139,80 70.319 % 9,99  
TACTR 6,72 409.429 % 9,98  
LUKSK 16,36 1.046.048 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5758 8,6188 % -0,41  
Frank 7,0628 7,1054 % 0,05  
Riyal 1,8035 1,8126 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 1,62  
Altın Gr. 370 370 -0,30  
Cumhuriyet 2.401 2.433 -1,80  
Tam 2.471 2.500 -1,80  
Yarım 1.206 1.220 -0,90  
Çeyrek 603 610 -0,50  
Gümüş.Ons 17,60 17,64 -0,15  
Gümüş Gr. 3,84 3,84 -0,04  
B. Petrol 40,84 40,84 0,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru