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Yabancıya konut satışında İran ilk sırada

12.05.2020 13:42

Son güncelleme : 12.05.2020 14:18
İranlıların Türkiye`den aldığı konut sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde 2019`un aynı dönemine göre yüzde 97`lik artışla 946`dan 1.864`e yükseldi.



AA

Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşlarına göre istatistiklerin açıklanmaya başlandığı 2015'ten bu yana ilk sırayı genelde Iraklılar alırken, liderlik ilk kez 61 ay sonra şubat ve martta İranlılara geçti.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde yabancıya konut satışına İranlılar damga vurdu.

Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşlarına göre istatistiklerin  açıklanmaya başladığı 2015'ten bu yana ilk sırayı 57 ay Iraklılar, 3 ay Suudi  Arabistan vatandaşları aldı. Bir ayda da Iraklılar ile Suudi Arabistan  vatandaşlara satılan konut sayısı eşit olarak gerçekleşmişti. Liderlik, aradan  geçen 61 aydan sonra ilk kez İranlıların oldu.

İranlılara satılan konut adedi yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı  dönemine göre yüzde 97 artarak 946'dan 1.864'e ulaştı. Geçen yılın ilk 5 ayında  ulaşılan rakam, bu sene üç ayda aşıldı. İranlıların 2019 boyunca aldığı ev sayısı  5 bin 423 şeklindeydi.

İlk çeyrekte yabancılara yapılan toplam konut satışı ise yüzde 13,9  artışla 11 bin 68'e ulaşmıştı.

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, AA muhabirine konuya  ilişkin yaptığı değerlendirmede, şubatta yabancıya konut satışında bir ilk  yaşandığını, İranlıların Iraklıları ilk kez geçtiğini belirterek, bunun martta da  sürdüğünü söyledi.

İranlıların ocakta 678, şubatta 721, martta da 465 adet konut  aldığını, ilk çeyrekte sayının 1.864'e yükseldiğini dile getiren Akbal,  "İranlıların özellikle şubatta aldığı konut sayısı zirve yaptı. Şubatta her gün  ortalama 24 ev aldılar. Şubatta artış yüzde 135 olarak gerçekleşti." dedi.

Akbal, İranlıların Iraklı hegemonyasını kırdığını kaydederek, şu  ifadeleri kullandı:

"İran ve ABD arasındaki siyasi ve askeri gerginlik salgın dönemi  öncesine kadar tavan yapmıştı. Söz konusu gerginlik İranlıların Türkiye'ye olan  ilgisini pekiştirmiş durumda. Yaptığımız görüşmelerde bunu dile getiriyorlar.  Onlar için Türkiye bölgedeki en önemli ve güvenli limanlardan. Kültürel olarak da  Türkiye'yi kendilerine yakın hissediyorlar. Bu yüzden de yurt dışı yatırımlarında  Türkiye’yi ilk sıraya koyuyorlar."

"SALGIN SONRASI RAKAMLAR DAHA DA ARTACAKTIR"

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, İranlıların  özellikle bitmiş veya inşaat halindeki projelerine ciddi ilgi gösterdiğini  belirterek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de yatırım yapmanın ne kadar kazançlı olduğu bilinci hızla  artıyor. Hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı fırsatını kullananlar hem de  yatırım yapmak isteyenler için Türkiye çok önemli bir pazar ve güvenilirliğini de  her geçen gün daha da çok kanıtlıyor. Şu anda yaşamakta olduğumuz küresel  salgının etkileri azaldıkça ve sınır geçişlerine izin verilmeye başlandığında  bunun etkisini daha da çok göreceğimize inanıyorum."

Babacan, İranlılara yapılan konut satışının salgından sonra artarak  sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

"İRANLILAR İKAMET AMAÇLI KONUT ALIMINDA DİKKATİ ÇEKMEYE BAŞLADI"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, yılın ilk çeyreğinde  yabancılara yapılan toplam konut satışının 11 bin 68'e yükseldiğini belirterek,  salgının etkisinin ilk çeyrekte görülmediğini söyledi.

İranlıların Türkiye'den genelde oturum amaçlı ev aldığını dile getiren  Taş, son yıllarda farklı şehirlere de ilgi gösterdiklerini anlattı.

Taş, "İlk çeyrekte en çok konut alan İranlıları Irak, Rusya  Federasyonu, Afganistan, Filistin, Yemen, Azerbaycan, Almanya, Libya ve Çin  vatandaşları takip etti." dedi.




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