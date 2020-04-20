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Yastık altından 100 tona yakın altın çıktı

20.04.2020 11:17

Son güncelleme : 20.04.2020 11:42
İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ayşen Esen, bankalarla yürüttükleri yastıkaltı altının ekonomiye kazandırılması projesi kapsamında 10 yılda yaklaşık 100 ton altın toplandığını belirterek, "Yastık altında olduğunu bildiğimiz 3 ila 5 bin ton arasındaki altın sonuçta 200-300 milyar dolarlık bir ekonomi ve bu ekonomi şu anda kayıt dışında. Bunun kayıt içine girmesi demek, Türkiye`de yaşanan bütün finansal sıkıntıların, ekonomiyle ilgili çözümlerin aslında bir kaynağı olması demek" dedi.



AA

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ayşen Esen, altın ve gümüş piyasası ile İAR'ın öncülüğünü yaptığı  yastıkaltı altınların toplanmasına dair projeye ilişkin değerlendirmelerde  bulundu.

İAR'ın altın bankacılığı konusunda yaklaşık 10 yıldır toplam 12 banka  ile çalışmalar yürüttüğünü anlatan Esen, bu süreçte yaklaşık 100 ton altın  toplandığını bildirdi.

Son dönemde altının toplumdaki öneminin anlaşıldığını, yastık altında  ne kadar büyük miktarda altın olduğunun ortaya çıktığını aktaran Esen, "Yastık  altında olduğunu bildiğimiz 3 ila 5 bin ton arasındaki altın sonuçta 200-300  milyar dolarlık bir ekonomi ve bu ekonomi şu anda kayıt dışında. Bunun kayıt  içine girmesi demek, Türkiye'de yaşanan bütün finansal sıkıntıların, ekonomiyle  ilgili çözümlerin aslında bir kaynağı olması demek." ifadelerini kullandı.

Esen, yastıkaltından çıkarılan altın miktarının artırılması  gerektiğini vurgulayarak, "Biz daha fazla yastıkaltı altını ekonomiye  kazandıracak yeni projeler üzerinde çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Corona krizi çıkmadan önce İAR olarak bunun çok kapsamlı çalışmasını yürütmekteydik.  Bakanlıkla da iş birliği içinde görüşmelerimiz devam ediyordu. Doğal olarak  önceliğimiz değişti ama inşallah en kısa zamanda o çalışmalara geri döneceğiz."  şeklinde konuştu. 

"GÜMÜŞ HAYATIMIZDA DAHA ÇOK VAR OLACAK"

Ayşen Esen, İAR'ın zaman içinde yükselen altın fiyatları dolayısıyla  tüketicilerin alım gücüne yönelik yeni ürünler üzerinde sürekli çalışmalar  yürüttüğünü, daha önce 1 gram altın ve 0,5 gram altın çıkardıklarını anımsattı.

Son dönemde 0,5 gram altına yönelimin arttığını vurgulayan Esen,  "Piyasada bizim bilmediğimiz 8 ayar altınlar da var. Bunlar bizim ürettiğimiz  değil, kuyumculardan alınan altın. Çok güvenilir olduğunu söyleyemeyeceğim. O  yüzden halkımıza önerim güvenilir yerlerden, kapalı ambalajlarda 0,5 gram olarak  üretilen altını tercih etmeleri. Yarım gram son zamanlarda, özellikle düğün  sezonlarında zaten en çok giden altınların başında geliyor." diye konuştu.

Gümüş fiyatlarındaki değişime de değinen Esen, şunları kaydetti:

"Gümüş ile altın fiyatları benzer seyretti. Corona virüs salgını  sonrası gümüşe de çok hızlı satış geldiği için ilk başta fiyatı düştü. Yurt  dışında ellerinde ciddi gümüş rezervi olan birçok yatırımcı var. Gümüş, fiyatı  daha düşük olduğu için daha hızlı sirküle edilen bir ürün. Bu nedenle gümüşteki  fiyat farkı daha fazla oldu. Elden çıkarmak isteyenler ile fiziki gümüş  bulunamaması nedeniyle alış ile satış arasındaki fiyat makası açıldı. Gümüşün  yatırım aracı olarak önümüzdeki dönemlerde Türkiye ve benzeri ülkelerde  popülaritesi artacak diye düşünüyoruz.

Altın, fiyat olarak ulaşılması daha zor bir ürün. Eskiden halkımız  maaşından belirli bir rakam ayırarak her ay altın alıyordu ama bu belirli rakamın  karşılığı olan altın miktarı giderek azaldı. O yüzden altının fiyatı arttığı için  bizde de aynen yurt dışındaki gibi gümüşe yönelim olacaktır. İnsanlar çok rahat  gram gümüş yatırımı yapabilecektir. Kısacası gümüş hayatımızda daha çok var  olacaktır diye düşünüyorum."





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