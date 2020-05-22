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`Yeni bir belirsizlik seviyesi yaşıyoruz`

22.05.2020 09:06

Son güncelleme : 22.05.2020 09:06
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamen yeni bir belirsizlik seviyesiyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, salgının seyrinin görünümü karmaşık hale getirdiğini ifade etti.



AA

Powell, "Kovid-19 topluluğunuzu nasıl etkiler" başlıklı telekonferans  toplantısında, benzeri olmayan ekonomik gerilemenin ortasında olunduğunu söyledi.

Bunun ani ve sert bir gerileme olduğuna dikkati çeken Powell, "Son 10  yılın iş kazanımlarını şimdiden yok etti ve ülke çapında şiddetli sancıya neden  oldu. Yük yayılmış olsa da eşit olarak dağılmış değil. Bunun zorluğunu  göğüsleyenler ona en az dayanabilecek olanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, ekonomik gerilemenin acısının geleceğe dair belirsizliğin yanı  sıra normal yaşamın altüst olmasıyla birleştiğini dile getirerek, "Şu an tamamen  yeni bir belirsizlik seviyesi yaşıyoruz, çünkü virüse dair sorular görünümü  karmaşıklaştırıyor." dedi.

"İLAVE DESTEK GEREKEBİLİR"

Öte yandan, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida da katıldığı bir  başka telekonferans toplantısında, ekonomik gerilemenin süresi ve derinliğine  ilişkin olağanüstü bir belirsizlik olduğunu vurguladı.

Ekonominin gidişatının virüsün seyrine ve salgını kontrol altına  almaya yönelik uygulanan kamu sağlığı politikalarına bağlı olduğunu dile getiren  Clarida, ekonomik faaliyetin ve iş gücü piyasasının tam olarak toparlanmasının  biraz zaman alacağını, bu yılın ikinci yarısından itibaren ekonominin büyümeye ve  işsizlik oranının düşmeye başlayacağını bildirdi.

Clarida, "Virüsün seyri ve neden olduğu ekonomik gerilemenin  derinliğiyle süresine bağlı olarak hem parasal hem de mali politikalarda ilave  destek gerekebilir." diye konuştu.




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