Geçtiğimiz hafta 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test eden gram altın, dün 388 liradan işlem görüyordu. Gram altın bugün ise 386 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını da 2.536 liradan satılıyor.
Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?
12.05.2020 08:49
Son güncelleme : 12.05.2020 08:49
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 396 lira
ile tarihin en yüksek seviyesini test eden gram altın
haftayı 392,3 lira seviyelerinde tamamlamıştı.
Yeni haftaya düşüş eğilimiyle başlayan altının gram fiyatı, dün 388 lira seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyordu.
Gram altın bugün ise 386 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını da 2.536 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.702 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.
Bugün yurt dışında ABD'de ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.
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386,76
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|27.199.890
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.402.381
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.267.125
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.439.193
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.841.785
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.533.446
|% -9,74
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% -7,93
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 6,54
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6829
|8,7264
|% -0,16
|
|Frank
|7,2295
|7,2730
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8737
|1,8831
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|5,11
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.538
|-0,10
|
|Tam
|2.557
|2.604
|-0,20
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-0,10
|
|Çeyrek
|622
|637
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|0,13
|