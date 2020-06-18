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Yeni güne dolar kaç seviyesinde başladı?

18.06.2020 10:30

Son güncelleme : 18.06.2020 10:30
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,8550`den işlem görüyor.



DHA

Dün 6,8325-6,8597 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki  kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8450'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05  itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,15 üzerinde 6,8550'den işlem  görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 7,7175'ten, sterlin/TL de  yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,6015'ten satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dünkü Para Politikası  Raporu'na ilişkin sunumunda Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde  soruları cevaplayarak, Fed'in ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını  kullanmakta kararlı olduğunu ve ekonominin daha fazla desteğe ihtiyaç  duyabileceğini söyledi. Dolar endeksi, dün 97,3 seviyesine kadar yükselirken, şu  dakikalarda yatay bir seyirle 97,0 seviyesinde dengelendi. Avro/TL paritesi,  önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1254 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri,  yurt dışına İngiltere Merkez Bankası'nın kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez  Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip  edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin  gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan  dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,87'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.





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