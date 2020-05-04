Geçen hafta düşüşe geçen gram altın cuma günü yönünü yukarı çevirdi. Gram altın bugün gün içinde en yüksek 384 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda 383 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2.514 liradan alıcı buluyor.
Yeni haftada altın fiyatları ne kadar?
04.05.2020 09:24
Son güncelleme : 04.05.2020 09:35
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peş peşe gelen rekorlar sonrası günlük takip iyice sıklaştı.
Geçen hafta pazartesi günü sonrası düşüşe geçen altın
cuma günü yönünü tekrar yukarı çevirdi.
Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle piyasalardaki hareketlilik sürerken, gram altın bugün gün içinde en yüksek 384 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda 383 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2.514 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1.699 dolarda dengelendi.
Öte yandan piyasalarda bugün takip edilecek veriler ise şöyle:
Türkiye, nisan ayı TÜFE
Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI
Almanya, nisan ayı imalat sanayi PMI
Euro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi PMI
ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
0
En Düşük
0
18:057,0194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0318
En Düşük
6,9956
18:057,6811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0227
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7054
En Düşük
7,6644
18:05383,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,28
|Açılış
|: 383,79
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
384,42
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|SARKY
|5,53
|11.604.734
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|343.150.272
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|SARKY
|5,53
|11.604.734
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|343.150.272
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,00
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7064
|8,7500
|% -0,27
|
|Frank
|7,2531
|7,2968
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8636
|1,8730
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|1,70
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.517
|2,90
|
|Tam
|2.520
|2.578
|2,90
|
|Yarım
|1.228
|1.260
|1,50
|
|Çeyrek
|616
|630
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|14,90
|14,94
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,92
|25,92
|-0,52
|