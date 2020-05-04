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Yeni haftada altın fiyatları ne kadar?

04.05.2020 09:24

Son güncelleme : 04.05.2020 09:35
Geçen hafta düşüşe geçen gram altın cuma günü yönünü yukarı çevirdi. Gram altın bugün gün içinde en yüksek 384 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda 383 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2.514 liradan alıcı buluyor.



Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peş peşe gelen rekorlar sonrası günlük takip iyice sıklaştı.

Geçen hafta pazartesi günü sonrası düşüşe geçen altın cuma günü yönünü tekrar yukarı çevirdi.

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle piyasalardaki hareketlilik sürerken, gram altın bugün gün içinde en yüksek 384 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda 383 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2.514 liradan alıcı buluyor.  Altının ons fiyatı ise 1.699 dolarda dengelendi.

Öte yandan piyasalarda bugün takip edilecek veriler ise şöyle:

Türkiye, nisan ayı TÜFE

Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI

Almanya, nisan ayı imalat sanayi PMI

Euro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi PMI

ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri





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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Frank 7,2531 7,2968 % -0,12  
Riyal 1,8636 1,8730 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.703 1,70  
Altın Gr. 384 384 0,67  
Cumhuriyet 2.455 2.517 2,90  
Tam 2.520 2.578 2,90  
Yarım 1.228 1.260 1,50  
Çeyrek 616 630 0,70  
Gümüş.Ons 14,90 14,94 -0,06  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,01  
B. Petrol 25,92 25,92 -0,52  
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