Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yenilenebilir enerjinin kurulu güçteki payı yükseldi

06.06.2020 09:48

Son güncelleme : 06.06.2020 09:48
Yenilenebilir enerji kaynaklarının 2018`de yüzde 44,7 olan toplam kurulu güçteki payı, 2019`da yüzde 45,2’ye yükseldi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) "2019 Yılı Elektrik  Piyasası Gelişim Raporu"na göre, geçen yıl lisanslı kurulu güç bir önceki yıla  oranla yüzde 2,1 artarak 84 bin 957 megavat oldu.

Geçen yıl lisanslı kurulu güçte aslan payı yüzde 30,5 ile doğal gazın  olurken, bunu yüzde 24,3 ile barajlı hidroelektrik, yüzde 11,9 ile linyit ve  yüzde 10,6 ile de ithal kömür santralleri izledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 2018'de yüzde 44,7 olan toplam  kurulu güç içerisindeki payı da 2019'da yüzde 45,2’ye yükseldi. Toplam termik  kurulu gücün oranı ise 2018'de yüzde 55,3 iken 2019'da yüzde 54,8’e geriledi.

LİSANSLI ÜRETİMDE LİDER HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ

Geçen yıl lisanslı elektrik üretim miktarı, bir önceki yıla göre yüzde  0,6 azalarak 294 bin 251 gigavatsaat oldu. Bu üretimde en yüksek payı yüzde 30,2  ile hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 20,5 ile ithal kömür, yüzde 19,2  ile doğal gaz ve 15,9 ile de linyit santralleri takip etti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam lisanslı elektrik üretimi  içerisindeki payı da 2018'de yüzde 30,7 iken 2019'da yüzde 42,1'e çıktı. Toplam  termik kurulu gücün oranı ise 2018'de yüzde 69,3 iken, geçen yıl yüzde 57,9'a  geriledi.

LİSANSSIZDA YÜZDE 92'LİK PAY GÜNEŞİN

Lisanssız kurulu güç ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,8  artışla 6 bin 309 megavata yükseldi. Bu miktarın yüzde 92,3’ünü güneş enerjisine  dayalı santraller oluşturdu. Bunu, yüzde 5,2 ile doğal gaz ve yüzde 1,2 ile de  biyokütle santralleri izledi.

Geçen yıl lisanssız üretim miktarı da 2018'e göre yüzde 19,7 artarak 9  bin 829 gigavatsaate ulaştı. Bu miktarın yüzde 95,9’u güneş enerjisinden elde  edildi.

İTHALAT VE İHRACAT AZALDI

Öte yandan, geçen yıl elektrik ithalatı bir önceki yıla göre yüzde  10,3 azalarak 2,2 teravatsaat olarak gerçekleşti. Bu ithalatın yüzde 88,7’si  Bulgaristan’dan, yüzde 11,2’si Gürcistan’dan ve yüzde 0,2’si de Yunanistan’dan  yapıldı. Aylık bazda en yüksek elektrik ithalatı kasımda, en düşük elektrik  ithalatı ise nisanda gerçekleşti.

Elektrik ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 9,3 azalarak 2,8  teravatsaat oldu. Bunun yüzde 95,7’lik kısmı Yunanistan'a, kalan yüzde 4,3’lük  kısmı da Bulgaristan ve Gürcistan’a gerçekleştirildi.  Aylık bazda en yüksek  elektrik ihracatı mayısta, en düşük elektrik ihracatı ise haziranda yapıldı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.022
Değişim :  0,44% |  484,91
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.602 En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 3,96 284.882 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.888.705 % 10,00  
MAALT 79,75 41.852.748 % 10,00  
GEREL 4,63 275.111.094 % 9,98  
KARTN 493,50 38.215.893 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5469 8,5898 % 0,79  
Frank 7,0042 7,0464 % -0,48  
Riyal 1,7963 1,8053 % 0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.686 -28,53  
Altın Gr. 367 367 -5,43  
Cumhuriyet 2.381 2.417 -30,20  
Tam 2.451 2.495 -23,80  
Yarım 1.196 1.212 -17,00  
Çeyrek 598 606 -8,60  
Gümüş.Ons 17,39 17,46 -0,28  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 -0,05  
B. Petrol 41,95 41,95 1,97  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru