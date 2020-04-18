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Yenilenebilir enerjiye 4,6 milyar liralık destek

18.04.2020 11:49

Son güncelleme : 18.04.2020 11:49
Türkiye`de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere martta yaklaşık 4,6 milyar liralık destek sağlandı.



AA

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerinden yaptığı  derlemeye göre, martta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması  (YEKDEM) kapsamındaki teşviklerden toplam kurulu gücü 21 bin 49 megavatı bulan  817 santral yararlandı.

Söz konusu santrallere geçen ay toplam 4 milyar 573 milyon 215 bin 839  lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 704 milyon 865 bin 549 liralık bölümü  lisanssız elektrik üretimi yapan santrallere tahsis edildi.

YEKDEM kapsamındaki santraller, martta toplam 8 milyon 438 bin 754  megavatsaat elektrik üretti. Bunun 7 milyon 586 bin 154 megavatsaatini lisanslı  elektrik üretim, 852 bin 600 megavatsaatini ise lisanssız elektrik üretim  santralleri karşıladı.

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst  seviyede kullanmayı amaçlayan Türkiye, YEKDEM kapsamında rüzgar, hidroelektrik,  jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe  kilovatsaat başına alım garantisi uyguluyor.

Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik  için 7,3 dolar/sent, jeotermal için 10,5 dolar/sent, biyokütle ve güneş için de  13,3 dolar/sent teşvik veriliyor. Bu teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre  değişiklik gösterebiliyor.





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