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Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi 5 ayda yüzde 66 oldu

03.06.2020 13:55

Son güncelleme : 03.06.2020 13:55
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye`nin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin, ocak-mayıs döneminde yüzde 66 olarak gerçekleştiğini bildirdi.



AA

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun vadeli  yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 24 Mayıs'taki günlük  rekorun ardından geçen yıl yüzde 62 olan yerli ve yenilenebilir kaynaklardan  elektrik üretimimiz, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 66 oldu. Hedef net: Daha fazla  yerli, daha fazla yenilenebilir." ifadelerini kullandı.

"Enerjimiz Yerli ve Yenilenebilir" başlıklı bir infografik de paylaşan  Dönmez, yüzde 34,3 hidrolik, yüzde 13,8 yerli kömür, yüzde 8,8 rüzgar, yüzde 3,6  jeotermal, yüzde 3,5 güneş, yüzde 1,8 biyokütle, yüzde 0,2 diğer kaynaklar olmak  üzere bu dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin yüzde 66  olduğunu kaydetti.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE "YENİ NORMAL" BAŞLADI

Öte yandan, Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan "Enerjide  'Yeni Normal' Başladı" başlıklı infografikte, 1 Haziran itibarıyla yeni bir  sürece geçildiğine işaret edilerek, elektrikte yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgını süresince askıya alınan bakım onarım çalışmalarının başladığı ve  yatırımların hızlandığı ifade edildi.

Paylaşımda, doğal gazda müşteri merkezlerinin kurallar dahilinde  çalışmaya devam ettiği ve yatırımların kademili olarak başladığı bildirildi.




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