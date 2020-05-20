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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

20.05.2020 10:44

Son güncelleme : 20.05.2020 12:44
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,46 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın nisan ayına ilişkin YD-ÜFE  verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,46, geçen yılın  aynı ayına göre yüzde 13 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,62 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine  bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 6,35, imalat sanayi  sektöründe de yüzde 5,44 artış gerçekleşti.

Nisanda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 8,15 ile diğer ulaşım  araçlarında,  yüzde 7,71 ile ana metaller ve yüzde 7,27 ile diğer madencilik ve  taş ocakçılığı ürünlerinde görüldü. Bu dönemde kok ve rafine petrol ürünlerinde  yüzde 34,33 azalış gerçekleşti.

Yıllık bazda bakıldığında ise kok ve rafine petrol ürünleri yüzde  65,69 azaldı. Buna karşılık aynı dönemde diğer mamul eşyalar yüzde 34,69, tütün  ürünleri yüzde 26,12, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 20,59 ile  endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.




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