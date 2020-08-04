Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 8,33, aylık yüzde 1,02 arttı.
Yurt içi üretici fiyat endeksi arttı
04.08.2020 10:20
Son güncelleme : 04.08.2020 10:20
Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,33 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,81 artış gösterdi.
SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %7,95 ARTTI
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %8,94, imalatta %7,95, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %12,69, su temininde %12,06 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %8,47, dayanıklı tüketim malında %14,54, dayanıksız tüketim malında %8,38, enerjide %0,65, sermaye malında %13,50 artış olarak gerçekleşti.
SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %0,99 ARTTI
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %4,11, imalatta %0,99 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,44 azalış ve su temininde %3,74 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %0,94, dayanıklı tüketim malında %2,15, enerjide %3,62, sermaye malında %1,22 artış; dayanıksız tüketim malında %0,21 azalış olarak gerçekleşti.
YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %28,90 İLE HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ
Yıllık en fazla azalış; %28,90 ile ham petrol ve doğal gaz, %19,89 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal
cevherleri %29,10, diğer mamul eşyalar %23,54, tütün ürünleri %23,11, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %2,19 İLE TÜTÜN ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ
Aylık en fazla azalış; %2,19 ile tütün ürünleri, %0,46 ile kağıt ve kağıt ürünleri, %0,44 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz %39,72, kok ve rafine petrol ürünleri %11,71, metal cevherleri %5,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.