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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

03.04.2020 10:49

Son güncelleme : 03.04.2020 10:49
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi`nde (Yİ-ÜFE) mart ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 10,9, imalatta yüzde 7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,08, su temininde yüzde 5,51 artış gerçekleşti.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün martta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 10,9, imalatta yüzde 7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,08, su temininde yüzde 5,51 artış gerçekleşti. Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş  ocakçılığında yüzde 0,32 azalış görülürken, imalatta yüzde 0,91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,99, su temininde yüzde 0,43 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında  yüzde 7,04, dayanıklı tüketim malında yüzde 11,43, dayanıksız tüketim malında  yüzde 13,25, enerjide yüzde 1,53, sermaye malında yüzde 9,99 artış oldu. Bu  grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 2,03, dayanıklı tüketim  malında yüzde 1,35, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,76, sermaye malında ise  yüzde 2,01 artış gerçekleşirken, enerjide 6,82 azalış görüldü.

Yıllık bazda en yüksek azalış, yüzde 25,7 ile kok ve rafine petrol  ürünleri, yüzde 1,5 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık  tütün ürünleri yüzde 46,19, metal cevherleri yüzde 20,08, elektrik, gaz üretim ve  dağıtımı yüzde 18,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış, yüzde 22,46 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gözlenirken, bunu, yüzde 14,79 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde  3,74 ile tütün ürünleri takip etti. Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında yüzde 7,71, ana metaller yüzde 3,39, diğer mamul eşyalar yüzde 2,9 ile  endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.







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