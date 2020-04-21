Yüzde 70 düştü! Hızlı bir iyileşme olmayacak













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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Baş Ekonomisti Brian Pearce gazetecilere yaptığı açıklamada yurt içi yolcu trafiğinin uluslararası yolcu trafiğine kıyasla daha çabuk açılacağını söylese de tüketici güveninin azalmasından dolayı hızlı bir iyileşme olmayacağını açıkladı.Pearce, "Gelecek altı ay içindeki ekonomik ortamın finansal nedenlerden dolayı uçak seyahatlerine önemli ölçüde geri dönüşü sağlayacak nitelikte olmayacağını öngörüyoruz. Bu nedenle üçüncü çeyrekte gerçekleşmesini beklediğimiz iyileşme nispeten sınırlı olacak" dedi.