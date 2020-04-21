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Yüzde 70 düştü! Hızlı bir iyileşme olmayacak

21.04.2020 17:29

Son güncelleme : 21.04.2020 17:32
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) iç hatlar yolcu trafiğinin küresel olarak yüzde 70 düştüğünü ve corona virüsün ekonomiye verdiği zarar nedeniyle iyileşmenin gelecek altı ay içinde yavaş olmasının beklendiğini söyledi.



REUTERS

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Baş Ekonomisti Brian Pearce gazetecilere yaptığı açıklamada yurt içi yolcu trafiğinin uluslararası yolcu trafiğine kıyasla daha çabuk açılacağını söylese de tüketici güveninin azalmasından dolayı hızlı bir iyileşme olmayacağını açıkladı.

Pearce, "Gelecek altı ay içindeki ekonomik ortamın finansal nedenlerden dolayı uçak seyahatlerine önemli ölçüde geri dönüşü sağlayacak nitelikte olmayacağını öngörüyoruz. Bu nedenle üçüncü çeyrekte gerçekleşmesini beklediğimiz iyileşme nispeten sınırlı olacak" dedi.




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