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Ziraat Portföy`ün kurduğu 3 ayrı fon borsada işlem görmeye başladı

05.05.2020 13:08

Son güncelleme : 05.05.2020 13:08
Ziraat Portföy`ün kurduğu 3 ayrı Borsa Yatırım Fonu, Borsa İstanbul`da işlem görmeye başladı.



AA

Ziraat Portföy'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Portföy BIST Likit  Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun (ZPLIBF), Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse  Senedi Yoğun (ZPX30F) ve Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse  Senedi Yoğun (ZPBDLF) olmak üzere BIST endekslerindeki değişimleri anlık olarak  yansıtan 3 ayrı Borsa Yatırım Fonu, borsada işleme açıldı.

Bunların yanı sıra kısa süre içerisinde Ziraat Portföy Altın Katılım  Borsa Yatırım Fonu da borsada işlem görmeye başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Portföy Genel Müdürü Tankut  Taner Çelik, yatırımcıların hisse senedi gibi alıp satabildikleri Borsa Yatırım  Fonları'nın amacının, takip ettikleri endeks performansını yansıtmak ve bu sayede  yatırımcılara endekslere yatırım olanağı sunmak olduğunu ifade etti.

Yatırımcıya birçok avantaj ve kolaylık sağlayan Borsa Yatırım  Fonları'nın, varlık yapılarını günlük olarak açıkladığını ve yatırımcıya portföy  yapısını şeffaflıkla takip etme imkanı sağladığını vurgulayan Çelik, söz konusu  fonların avantajlarını şöyle sıraladı:

"Getirileri bağlı olduğu endeksin hareketlerine bağlı olarak gelişir,  varlık dağılımı bağlı olduğu endeks tarafından belirlenir. Hisse senetlerinin  yüksek likidite ve kolaylıkla alınıp satılabilme özelliğine sahiptir. Borsada  hisse senedi gibi işlem görmesi nedeniyle günlük alım-satım olanağı sağlar.  Piyasa fiyatının yanı sıra 15 saniyede bir yatırımcıların doğru karar verebilmesi  için o anki teorik net aktif değerlerini açıklar. Borsa Yatırım Fonları, yatırım  fonlarıyla karşılaştırıldığında çeşitlendirme, profesyonel yönetim ve risk-kazanç  açılarından benzeşirken, dayanak varlık, endeks performansı ve borsada işlem  görme konularında ayrışmaktadır. Ayrıca Borsa Yatırım Fonları,  otomatikleştirilmiş süreçler ve pasif stratejisi sayesinde çok daha düşük  maliyetle (yıllık binde 2,5) hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara varlık  yönetimi ve dağılımda önemli avantajlar sağlar. Her gün fon içeriğinin ilan  edilmesi nedeniyle daha şeffaf portföy bilgisi sunar. Birincil piyasada  yetkilendirilmiş aracı kurumlar vasıtasıyla işlemler gerçekleştirilirken, ikincil  piyasada hisse senedi gibi alım-satım gerçekleştirilebilmektedir."

"SUNDUĞUMUZ FONLAR SERMAYE PİYASALARININ DERİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Tankut Taner Çelik, Borsa Yatırım Fonu ile yatırımcıların, düşük  maliyetle ve tek işlem aracılığıyla yatırım yapmak istedikleri endekslerde gün  içinde seans boyunca en etkin şekilde işlem yapabilir hale geleceğini belirtti.

Borsa Yatırım Fonları'nın dünyada varlık büyüklüğü en hızlı yükselen  yatırım araçlarından biri olduğuna dikkati çeken Çelik, "Ülkemizde gelişmesi ve  talebinin artması da sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak."  ifadesini kullandı.

Çelik, yatırımcılar ve borsada yatırım yapmak isteyen tasarruf  sahiplerinin ilk etapta "ZPLIBF", "ZPX30F" ve "ZPBDLF" fon işlem kodları ile  Ziraat Portföy'ün sunduğu Borsa Yatırım Fonları'nı tüm aracı kurumlar üzerinden,  piyasadaki cari fiyatlarla fon tercihlerine göre hisse senedi işlemi yapar gibi  alıp satabilecekleri bilgisini verdi.

"ZPLIBI", "ZPX30I" ve "ZBDLI" kodlarıyla da fonların anlık net  değerlerini takip etmenin mümkün olduğunu aktaran Çelik, "Bütün veriler Ziraat  Portföy internet sitemizden yayımlanmaktadır. Yatırım hesabı bulunmayan tasarruf  sahipleri ise Ziraat Bankası şubelerinden yatırım hesabı açtırarak, Ziraat  Yatırım'ın mobil uygulaması olan ZBorsa üzerinden Borsa Yatırım Fonlarımızı alıp  satabilirler." değerlendirmelerinde bulundu.




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