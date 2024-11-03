Altın rallisi bitecek mi?

2024 yılının ilk 10 ayında yatırım araçları arasında güçlü çıkışaltında oldu. Cumhuriyet altını yüzde 54,14 yükselerek yatırımcısına enflasyon karşısında önemli bir getiri sağladı. Buna karşılık, BIST 100 Endeksi yüzde 18,66 ile zayıf bir seyir izledi. Onu, dolar yüzde 16,23 ve euro yüzde 14,20 ile takip etti. Dolar ve euro ile hisse senetlerinin ortalama performansı enflasyonun altında kalarak yatırımcısına reel olarak kaybettirdi. Enflasyonist ortamda güvenli liman olarak görülen altın, bu dönemde en çok tercih edilen yatırım aracı olarak öne çıktı.

Zirveden döndü

Altının onsu 2.736 dolar. 30 Ekim’de 2.787 dolara kadar ulaşan ons altın, yatırımcıların ilgisini bu yöne topluyor. Jeopolitik risklerin yüksek seyretmesi nedeniyle 3.000 dolar hedefi ile yükseliş beklentisinin korunmasına yol açıyor. Ancak hedef seviyelere yaklaşılmış olması karşısında 2025’te yatay bir harekete yönelmesine sebep olması sürpriz olmayacak. En azından kâr marjının 2024’ün altında kalma ihtimali yükseldiği gözleniyor.

Fonlardaki trend

Enflasyon, döviz, reel sektör verileri

Önümüzdeki hafta, enflasyonun nabzının tutulacağı bir süreolacak. Haftanın ilk günü TÜFE ve ÜFE verileri açıklanırken, reel sektörün döviz yükümlülükleri ve yatırım araçlarının reel getirileri gibi göstergeler dikkatle izlenecek. 8 Kasım Cuma günü ise yılın son enflasyon raporu, piyasa oyuncuları ve yatırımcıların 2025 beklentilerine ışık tutacak.

Not artışları ve ekonomide denge

S&P, Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesinden BB- seviyesine yükseltti. Not artışı, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına ve enflasyonu düşürme çabalarına bağlanırken, ekonominin lirayı istikrara kavuşturma, rezervleri güçlendirme ve dolarsızlaştırma adımlarıyla olumlu bir ivme kazandığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye’nin cari açığında 2022’den bu yana görülen 4 puanlık düşüşün de etkili olduğu vurgulandı. Not görünümü “durağan” olarak güncellenirken, önümüzdeki 12 ayda Türkiye’nin dengeli bir risk görünümü sunduğu ifade edildi.

Seçim sonuçları ve faiz kararları haftası









Emtia fiyatında düşüş beklentisi Dünya Bankası tarafından açıklanan Emtia Piyasaları Görünüm Raporu’na göre emtia fiyatlarının petrol stoklarında beklenen fazlalığa bağlı olarak 2024’te yüze 3,4, 2025’te yüzde 5,1 düşeceği, Brent petrol fiyatının bu yılı 80 dolar seviyesinde tamamlayacağı, 2025’te 73 dolara gerileyeceği tahmin edildi. Küresel gıda fiyatlarının ise bu yıl yüzde 8,5, 2025’te yüzde 4 gerilemesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta yurt dışı piyasaları ABD seçim sonuçları ve bir dizi faiz kararıyla hareketlenecek. 6 Kasım Çarşamba günü ABD seçim sonuçları beklenirken, 7 Kasım’da İngiltere ve ABD’nin faiz kararları açıklanacak. Özellikle ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın yapacağı basın toplantısı, faiz politikalarına ilişkin ipuçlarıyla özellikle yurt dışı piyasaların yönünü etkileyecek.

Yatırım fonlarında 2024’ün ilk 10 ayında Kıymetli Maden Fonları ve Borsa Yatırım Fonları (altın ve gümüş fonları) yüzde 50 üzeri getiri sağladı. Katılım fonları ortalama yüzde 48,61 yükselirken para piyasası fonları yüzde 48,22 prim yaptı. Aynı sürede enflasyon yüzde 35,86’ya çıktı. Fon sepeti fonları da enflasyonun üzerinde yükseldi. Enflasyonun altında kalanlar Borçlanma araçları fonları, karma ve değişken fonlarve hisse fonları oldu. 2025 yılında da TL’nin değerli kalmaya devam etmesi beklenmeli. Bunula birlikte faizde indirim sürecine geçilmesi yatırımcıların riskli varlıkları daha fazla tercih etmesine ve portföyünü çeşitlendirmesine neden olacak. Bu nedenle hisse senedi fonları, karma ve değişken fonlar daha fazla öne çıkabilecek.