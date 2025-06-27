Tesla Türkiye’yi sevmesin de ne yapsın?

Türkiye’ye yüzde 10 ÖTV’li gruba giren bir versiyon getirerek adeta kapış kapış giden Tesla, Avrupa’da ise üzülmeye devam ediyor. Tesla, Almanya’da ürettiği makyajlı Model Y’nin satışına başlamasına rağmen, Avrupa pazarında ciddi düşüş yaşamaya devam ediyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre, Tesla’nın ocak-mayıs döneminde kaybı yüzde 45 oldu. Tesla’nın Kurucusu Elon Musk’ın, ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı, sergilediği tartışmalı davranışların yanı sıra Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların markadan uzaklaşmasına neden olmuştu.Türkiye’de ise, özellikle tek motorlu ve yüzde 10 ÖTV dilimine giren bir versiyon getirilmesi, Tesla için uzun kuyruklar oluşmasına, sosyal medyada toplu alımlarla “fırsatçılık” yapıldığına ilişkin tartışmalara neden oldu. ODMD rakamlarına göre 5 ayda Tesla’nın satış rakamı 5 bin 085 adet olarak görülüyor.