Emeklilerin gözü temmuz zammında

Temmuz ayı yaklaştıkça emeklilerin zam oranı konusunda beklentileri oluşuyor. Yılda iki kez maaşlarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. SSK ve Bağ-Kur’lular için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir. Son dönemde en düşük emekli aylığı rakamının artırılması ile enflasyon oranının üzerinde artış sağlanarak emekli aylıklarının satın alma gücü korunmaya çalışılıyor. Emeklinin gözü Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyonunda. Bu oran sonrasında Temmuz zammı tüm emekliler için belli olacak.



SSK emeklisi



SSK emeklileri kural olarak son altı aylık enflasyon oranında maaşlarına zam alıyorlar. Temmuz ayında Aralık-Haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranı kadar SSK emeklisinin maaşı zamlanıyor. Bu yıl şu an için yüzde 16.6 olarak gerçekleşen Aralık-Mayıs dönemi enflasyonu sonrası Haziran ayının da enflasyon rakamları açıklanınca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ortaya çıkacak. Beklentiler yüzde 18-19 aralığında bir zammın oluşması yönünde.



Bağ-Kur emeklisi



Bağ-Kur emeklileri için de aynı şartlar geçerli. Onlar da son altı aylık enflasyon oranında yılda iki kez maaşlarına zam alıyorlar. Bağ-Kur’lular genellikle en düşük basamaktan prim ödeyerek emekli oluyorlar. Bu nedenle de emekli aylıklarının genellikle düşük olması söz konusu oluyor. SSK ve Bağ Kur emeklilerinin zammı, kök aylıklarına yapılacak. Dolayısıyla hali hazırda 20 bin TL aylık alan emeklilerin zammı enflasyon ile değil Mecliste yapılacak düzenleme sonrası belli olacak. En düşük emekli aylığı tutarının enflasyon ya da biraz üzerinde artırılması sağlandığında bu durumdaki kişilerin de Temmuz aylıkları belli olacak.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en büyük beklentisi elbette ki intibak. 2000 öncesi emekliler için hayata geçirilen intibak düzenlemesi 2000 sonrası emekliler için yapılmamıştı. İntibak emekli aylıklarının düşük olması sorununu hafifletecektir. Ancak kalıcı çözüm için özellikle 2008 sonrası düşürülen emekli aylık bağlama oranlarının artırılması ve güncelleme katsayısının hesaplanmasındaki formülün emekliler lehine değiştirilmesi gerekiyor. Aksi halde geçici çözümler ile emekliler arasında ayrım yapılması gibi bir durum oluşuyor.



Şu an için ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en büyük beklentisi en düşük emekli aylığı tutarı olan 20 bin TL’nin en az 25 bin TL’ye yükseltilmesi. Bu yönde yapılacak bir düzenleme ile emeklilerin önemli bir bölümünün yüzde 25 zam alması sağlanmış olacak.



Memur emeklisi



Memur emeklilerinin zam oranları ise iki yıl için yapılan toplu sözleşmeler ile belirleniyor. Toplu sözleşme uyarınca memur emeklileri Temmuz’da yüzde 7 zam alacaklar. Buna ilave olarak enflasyonun yüzde 11’i aşan kısmı da enflasyon farkı olarak zamma eklenecek. Bu çerçevede hesaplanan zam oranı memur emeklilerinin SSK ve Bağ Kur emeklilerinden daha düşük zam almaları sonucunu doğuruyor. Şu an için memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.41. Yüzde 16.6 olan beş aylık enflasyon oranının altında kalan bu oran memur ve memur emeklilerini üzüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri arasındaki zam farkının yüzde 4.2’yi bulması söz konusu. Memur emeklileri bu farkın kapatılması yönünde taleplerini Temmuz ayıyla birlikte ortaya koyacaklardır.



Talepler neler?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile görevdeki memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayında bazı taleplerini dillendireceklerdir. Bu çerçevede emeklilerin taleplerinin şu şekilde sıralanması mümkün;



1 - Haziran ayı enflasyon oranı sonrası ortaya çıkması beklenen yüzde 18-19 bandındaki zam oranının refah payı ile yüzde 25’e çıkartılması,



2 - Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ Kur emeklileri arasında oluşacak 4.2 puanlık farkın kapatılıp zam oranının refah payı ile eşitlenmesi,



3- 20 bin TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı rakamının 25 bin TL’ye yükseltilmesi.



Bu taleplerin ne kadarının karşılanacağını ve Haziran ayı enflasyonun ne noktaya geleceğini önümüzdeki süreçte birlikte göreceğiz.