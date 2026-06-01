Altın soluklandı borsa parıldıyor

ABD ile İran arasındaki diplomatik manevralarla, 91 dolara gerileyen Brent petrol ve 4.450 dolar bandında tutunmaya çalışan ons altın piyasalardaki algı hakkında önemli ipuçları veriyor. Peki, küresel sular durulma eğilimine giderken yatırımcılar portföylerinde hangi stratejilere ağırlık vermeli?Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili geride kalırken, haftanın ilk günü ekranlardaki veri akışı kaldığı yerden akmaya devam edecek. Göstergeler ve Ankara kulislerinden yansıyan gelişmeler, yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyen faktörlerde değişimlere işaret ediyor. Yakın zamana kadar korku ve belirsizliğin hakim olduğu işlem masalarında, artık diplomatik çözüm senaryoları daha belirgin fiyatlanıyor. İçeride ise siyasetin harareti yerini ekonomik rasyonaliteye bırakıyor. Mutlak butlan kararının piyasalar tarafından geride bırakıldığını ve parti içi bir tartışma sürecine evrildiği gözleniyor. Tüm bu dinamikler geniş bir çerçevede ele alındığında, yatırım araçları arasındaki dengelerin de yavaştan değiştiğini söylüyor. Veriler, yatırımcının savunmada kalma döneminden doğru şirketler ve büyüme hikayelerine odaklandığı bir sürece girildiğini işaret ediyor.Bayram öncesi endeksin izlediği rota da önemli gösterge niteliğinde. BIST 100 Endeksi, 11 Mayıs günü en yüksek 15.204 seviyesini gördükten sonra kâr satışlarının etkili olduğu bir süreç yaşadı. 22 Mayıs’a gelindiğindeyse en düşük 12.966’ya kadar geriledi. Bu seviyeden alımlarla birlikte güçlü bir dönüş yapan piyasa, son işlem gününde kapanışını 13.662’den gerçekleştirdi. Risklerin azalmasıyla birlikte şirketlerin, savunma pozisyonundan çıkarak büyüme yönlü eğilimlerine dönmeleri önümüzdeki günlerde çok daha belirgin izlenecek.Risk algısının barometresi konumundaki emtia piyasalarında tansiyon düşmeye devam ediyor. 4 Mayıs’ta 112,3 dolar zirvesini gören Brent petrol, dalgalı hareket etse de düşüş eğilimini öne çıkararak şimdilerde 91 doların hemen üzerinde işlem görüyor. Ancak küresel enerji maliyetlerinin daha rahat sakinleştiğini söyleyebilmek adına fiyatların 88 doların altına indiğini görmek gerekiyor. Bunun yanı sıra, ons altın cephesinde de benzer bir ivme kaybı göze çarpıyor. 28 Ocak’ta 5.396 dolar seviyesiyle tarihi rekor kıran altın, zaman zaman yukarı yönlü tepkiler verse de genel olarak düşüş trendi içinde hareket ediyor. Mevcut durumda 4.450 dolar bölgesinde tutunma çabası öne çıkıyor.Makroekonomik dengeler açısından Merkez Bankası’nın 2026 yılı enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi, piyasa beklentilerini şekillendiren en temel faktör olarak öne çıkıyor. Mayıs ayında yüksek enflasyon beklentisi gücünü koruyor. Enflasyondaki bu yukarı yönlü baskı, Merkez Bankası’nın faiz indirimi konusunda ayağını frende tutmasına yol açıyor. Bununla birlikte, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın resmiyet kazanması halinde ve küresel piyasalardaki genel rahatlama, önümüzdeki dönemde bu katı yaklaşımın yumuşamasına zemin hazırlayacak. Mayıs ayı enflasyonu 5 Haziran’da, TCMB faiz kararı ise 11 Haziran’da açıklanacak.Küresel ve iç dengelerin sağlanmaya çalışıldığı bu süreçte, portföyleri geçmişin korkularıyla yönetmek yerine geleceğin potansiyellerine göre konumlandırmak gerekiyor. Risklerin tamamen sıfırlandığını düşünmek fazla iyimserlik olur; şüphesiz her pazar kendi içinde belirli dalgalanmalar barındırıyor. Ancak elimizdeki veriler, panik ve belirsizliğin yerini stratejik hamlelere bıraktığı bir döneme işaret ediyor. Paranın artık sadece değer koruma güdüsüyle hareket etmekten sıyrılarak, doğru şirketler ve büyüme hikayelerine odaklandığı bir sürece yöneldiği anlaşılıyor. Unutmayın, sular durulduğunda açık denizlerde en hızlı yol alanlar, rüzgarın yeni yönüne göre ilk yola çıkanlardır.1-Şişecam, ABD’deki Stockton limanı projesini sonlandırdı. Yüzde 50 iştirakini tasfiye etti.2-Karsan, İspanya’daki bayisi üzerinden 9 adet e-Ata 12 metrelik araç satışı için anlaştı.3-Mia Teknoloji, geri aldığı hisselerden 500 bin adedini ortalama 47,24 TL birim fiyattan sattı.4-Kıraç Galvaniz, Norveçli firma ile iş ortaklığına gidiyor. İlk yıl 10 milyon euro hacim olacak.5-İmaş Makina, Afrika’daki müşteriden 3.96 milyon dolarlık un değirmeni kurulumu işi aldı.