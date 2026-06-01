Elektrikliler can simidi oldu!

Avrupa’da İran krizinin de etkisiyle artmaya başlayan elektrikli ve hibrit satışları, Çinlilerin baskısına rağmen Avrupalı üreticiler için can simidi oldu. VW Grubu ve Stellantis, bu işten ciddi yarar görmüşe benziyorİran savaşıyla birlikte yükselen akaryakıt fiyatları, Türkiye dahil tüm dünyada etkisini gösterirken, Avrupalı otomotiv üreticilerine ilaç gibi geldi. Nitekim, bazı ülkelerde yeniden başlayan desteklerin de etkisiyle Ocak-Nisan döneminde Avrupa’da elektrikli araç siparişleri arttı, Çinlilerin baskısına rağmen, bundan da en çok Avrupalı üreticiler sevindi.Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarı, bu yılın ilk 4 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,2 artış gösterirken, 2026 Ocak-Nisan döneminde yüzde 100 elektrikli otomobiller pazarın yüzde 19,7’sini oluşturdu. Bu oransa, bir yıl önce yüzde 15,3 olarak ölçülmüştü. Büyüme, özellikle AB’nin 4 büyük pazarından, İtalya (yüzde 25,5), İspanya (yüzde 19,7), Almanya (yüzde 6,6) ve Fransa’dan (yüzde 2,3) kaynaklandı. Yalnızca Nisan ayında, AB genelinde tam elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 yükselerek, aylık pazar payını yüzde 20,6’ya taşıdı.Bununla birlikte, benzinli otomobil kayıtları yüzde 16,3 düşüşle 218 bin 500 adedin altına geriledi, dizel araçlar yüzde 17,1 düşüş kaydetti. Toplamda benzinli ve dizel otomobiller, nisan ayında AB genelinde satılan araçların yüzde 30’undan daha azını oluşturdu.Özellikle Almanya’da tam elektrikli ve hibrit otomobillere yönelik 6 bin Euro’ya varan desteklerin yeniden yürürlüğe konulması da, bu artışta ciddi rol oynadı. Nitekim desteklerin, Ocak ayından geçerli olduğu açıklanırken, firmalara ciddi siparişler yağmaya başladı. Yılın ilk çeyreğinde elektrikli otomobillere geçiş yapanların sayısında rekor denilebilecek artış yaşandığı belirtilirken, 28 Mayıs’ta yayınlanan bir araştırma, içten yanmalı motorlu araçlarını elektrikli araçlarla değiştiren sürücülerin oranının, bir önceki çeyrekte yüzde 6,3 iken yüzde 7,5’e yükseldiğini ortaya koydu.Volkswagen Grubu, 2026’nın ilk 4 ayında yeni kayıtların yüzde 26,7’sini alarak, 1 milyon adedin biraz üzerinde satış yaparak AB’nin en büyük otomobil üreticisi konumunu korurken, bazı ülkelerde, elektrikli otomobil satışlarında da ciddi pay aldı. Nitekim Almanya’da bu yılın ilk 4 ayında en çok satan tam elektrikli otomobil Skoda Elroq olurken, en çok satan 10 elektrikli araçtan 7’si VW Grubu markaları oldu. Tesla ise aynı dönemde Almanya’da 3. sırada yer alabildi.Stellantis, genel satışlarda yüzde 17,1 pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, özellikle Fransa ve Almanya’da aldığı elektrikli otomobil siparişleriyle mutlu. Nitekim 208 ve 3008’in elektrikli versiyonlarına ilgininin hayli yüksek olduğu, bunun da grup açısından hayli önemli olduğuna dikkat çekiliyor.Tek üretim merkezi Bursa’daki Tofaş tesisleriyken, 2022 yılında üretimi İspanya’ya kaydırılan Fiat Doblo, bu yılın üçüncü çeyreğinde yeniden Türkiye’de üretilmeye başlanacak. Doblo’nun bu kez Avrupa’daki ana üreticisi değil, üreticilerinden biri olacak Tofaş, yerlileşecek olmasının da etkisiyle 2026 yılının ilk 4 ayında segment liderliğini ele geçirmiş.Bu yılın ilk çeyreğinde Doblo satışlarının, 2025’in aynı dönemine kıyasla iki katın üzerinde arttığını belirten Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Doblo modelimizle ilk 4 ay sonunda yüzde 23,7 pazar payına ulaşarak lider konumumuzu koruyoruz. Doblo’nun yılın üçüncü çeyreğinde yeniden Türkiye’de üretilecek olması bizler için büyük mutluluk. Bugün 6. nesliyle yollarda olan Doblo, Türkiye’de satışa sunulduğu günden bu yana, 26 yılda 600 bin adedin üzerinde satıldı” dedi.Dünyanın ve Citroen’in en ikonik otomobillerinden biri olan “2CV”, 36 yıl sonra geri dönüyor. Stellantis’in çıkartacağı 110 modelden biri olan yeni 2CV’nin, 15 bin ila 17 Euro arasında bir fiyata sahip olacağı belirtiliyor. Citroen, yeni nesil 2CV’nin Ekim ayındaki 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılacağını doğruladı. 1949 - 1990 yılları arasında 5 milyondan fazla satılan 2CV, sevimli tasarımı, sadeliği, pratikliği ve uygun fiyat etiketiyle çok sevilmişti. Araç, şimdilik tam elektrikli olacak. Ancak eski tadını verecek mi, onu da zaman gösterecek.Lüks otomobil üreticisi Lexus, köklü sedan modeli “ES”nin 8. neslini tanıttı. Markanın tasarım ve teknoloji vizyonunu yansıtan yeni nesil “ES”, 2026’nın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. İlk kez 2023 Japonya Mobilite Fuarı’nda sergilenen “LF-ZC” konseptinden ilhamla geliştirilen yeni ES, klasik sedan anlayışını daha fazla teknoloji ve günümüz lüks anlayışıyla yeniden yorumluyor. Daha büyük boyutları, ileri teknolojileri ve yüksek konfor seviyesiyle dikkat çeken model, Lexus’un yeni tasarım dilini yansıtıyor. Bugüne kadar dünya genelinde 3 milyondan fazla satış adedine ulaşan ES’in yeni versiyonunda, 2.5 lt 4 silindirli ve hibrit teknolojili benzinli motor yer alıyor. 198 HP güce sahip ES 300h, 4 versiyonla 0-100 km/s hızlanmasını 7.7 saniyede tamamlıyor.Alman üretici Opel, “ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası”ndaki yeni dönemine, kapsamlı bir takım yapılanması ve yeni nesil yarış otomobiliyle başlangıç yaptı. “Opel GSE Formula E Takımı”nın liderliğine, Jörg Schrott’u getirirken, 800 HP’nin üzerinde güç üreten tamamen elektrikli GEN4 yarış otomobili “GSE 27FE”yi de ilk kez sahneye çıkardı.