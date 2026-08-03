Kiralamada daha çok potansiyel var

Türkiye’de ticari amaçla kullanılan araçların yalnızca yüzde 10’unun kiralık olduğuna dikkat çeken TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, sektörün Türkiye’de daha fazla potansiyel barındırdığını ifade etti.Türkiye’de bir dönem hayli popüler olan kiralama sektörü, yeniden eski günlerine dönmek amacıyla çeşitli stratejiler ortaya koyarken, bunun için ciddi bir potansiyel bulunduğuna da dikkat çekiliyor.Nitekim araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, Türkiye’de ticari amaçla kullanılan araçların yalnızca yüzde 10’unun kiralık olduğuna dikkat çekti, “Avrupa’da yüzde 50-60 seviyelerine ulaşan bu oran, sektörümüzün Türkiye’de taşıdığı büyük büyüme potansiyelini ortaya koyuyor” dedi. Derneğin yenilenen 2030 vizyonunun tanıtıldığı toplantıda konuşan Tangün, “Türkiye bugün operasyonel kiralama kullanımında Avrupa’nın yaklaşık 5’te biri seviyesinde. Bu durum, sektörümüz açısından çok ciddi büyüme alanına işaret ediyor” ifadelerini kullandı.Mobilite dünyasının çok hızlı dönüştüğüne dikkat çeken TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı, elektrikli, yazılım odaklı ve bağlantılı araçların yaygınlaşması, otonom sürüş teknolojilerindeki gelişmeler, Çinli üreticilerin küresel ölçekte hızla yükselmesi ve tüketici alışkanlıklarının değişmesinin, otomotiv ve araç kiralama sektörlerinin geleceğini yeniden şekillendirdiğini ifade etti. Tangün, şunları söyledi:“Yeni nesillerde kullanım, sahipliğin önüne geçiyor. Gelişmiş ülkelerde kişi başına araç sahipliğinin artık artmadığını, sabit kaldığını veya bazı pazarlarda gerilediğini görüyoruz. Araç kiralama sektörü, erişim ve kullanım odaklı bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.”Derneğin 2030 vizyonunun temel unsurlarından olan sürdürülebilir mobilitenin yalnızca elektrikli araçlara geçişten ibaret olmadığını vurgulayan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, bireysel araçların kullanım ömrünün büyük bölümünü park halinde geçirdiğine dikkat çekti. Tangün sözlerini şöyle tamamladı:“Bir otomobil zamanının yaklaşık yüzde 95’ini park halinde geçiriyor. Milyonlarca liralık bir kaynağın kapasitesinin yalnızca çok küçük bir bölümü kullanılıyor. Gerçek sürdürülebilirliğin, daha fazla mobilite hizmetini daha az araçla ve daha verimli biçimde sunabilmek olduğuna inanıyoruz. Mobilitenin geleceğini hiçbir kurum tek başına şekillendiremez. Üyelerimiz, kamu kurumlarımız ve tüm paydaşlarımızla ortak akıl üreterek Türkiye’nin mobilite dönüşümüne birlikte yön vereceğiz.”Xiaomi, SUV model serisi “SkyNomad”ı tanıttı. Akıllı, yeniden yapılandırılabilir ve geniş yaşam alanı sunan bir SUV olarak dikkat çeken SkyNomad; ferah iç mekanı, tamamen düz kabin zemini ve farklı ihtiyaçlara göre düzenlenebilen koltuk yapısıyla öne çıkıyor.Xiaomi SkyNomad Serisi, menzil artırıcılı 5 ve 7 koltuklu versiyonlara sahip. 5 koltuklu versiyon, dört tekerlekten çekişli olmasıyla dikkat çekiyor. Xiaomi, bu SUV’u geliştirirken, dış tasarım, güç aktarma sistemi ve şasi gibi özellikleri tasarlayıp işe “dıştan” değil de, iç mekanı şekillendirerek başlamış.Elektrikli kapılar dokunmatik kontrol veya sesli komutla açılabiliyor. Yaklaşık 90 derece açılabilen arka kapılarda, yapay zeka destekli 360 derece çarpışma önleme sistemi bulunuyor. Bu sistem, kapılar açılırken çevredeki engelleri algılayarak olası çarpışmaları önlüyor.İkinci ve üçüncü sıra için sunulan gizlilik perdeleri daha özel bir yaşam alanı sağlarken, opsiyonel elektrikli yan basamak çocuklar ve ileri yaştaki yolcular için araca erişimi kolaylaştırıyor.Lüks bir araç olarak tasarlanan SkyNomad’ın kabini, sade ve ev konforunu hissettiren bir yaşam alanı sunuyor. Ön ve ikinci sıra koltuklar yüksek konfor sunarken, ön koltuklarda standart olarak 16 noktalı masaj, havalandırma ve ısıtma özellikleri yer alıyor.Uzun koltuk rayları sayesinde ikinci ve üçüncü sıra koltuklar geniş hareket kabiliyeti sunarken, hareketli orta konsolda 50 watt kablosuz şarj, 9 litrelik kompresörlü buzdolabı, çift USB-C bağlantısı ve ek saklama alanları yer alıyor. Tüm koltuklar elektrikli olarak ayarlanabiliyor.SkyNomad’in batarya kapasitesi versiyona göre 52 kWsa ile 76 kWsa arasında değişiyor. Çin standartlarına göre SkyNomad, tamamen elektrikli kullanımda 464 ile 505 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Çift motorlu 4 tekerlekten çekiş sistemli versiyon, arkada 286 HP, önde 136 HP motorlarla toplamda 422 HP güç üretiyor. 152 HP’lik 1,5 litrelik turbolu benzinli motor jeneratör gibi çalışıyor.Toyota, 2026 yılının ilk yarısında elde ettiği satış performansıyla dünyanın en çok otomobil satan üreticisi unvanını üst üste 7. kez korudu. Ocak-Haziran döneminde dünya genelinde 5 milyon 390 bin araç satışı gerçekleştiren Toyota, global otomotiv pazarındaki liderliğini sürdürdü.Yılın ilk yarısında global satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.8 gerilese de Toyota, zirvedeki konumunu korumayı başardı. Aynı dönemde şirketin global üretimi 5 milyon 511 bin adetle geçen yılın seviyesine yakın gerçekleşti. Hibrit modellerin öncülüğünde elektrifikasyona sahip araç satışları yüzde 9.1 artarak 2 milyon 707 bin adede ulaştı ve ilk 6 ay bazında yeni bir rekora imza attı. Elektrikli araç satışları ise dikkat çekici bir büyüme sergileyerek yüzde 135 artışla 193 bin 172 adede yükseldi. Böylece Toyota, hem hibrit hem de elektrikli araç satışlarında bugüne kadarki en yüksek ilk yarı performansını elde etti.Audi’nin ilk tam boy SUV modeli Q9, markanın bugüne kadar ürettiği en büyük otomobil olarak ürün gamının zirvesine yerleşti. 7 kişilik geniş yaşam alanı, ikinci sırada sunulan elektrikli bağımsız koltukları, otomatik kapıları ve Audi’de bugüne kadar kullanılan en büyük panoramik cam tavanıyla dikkat çekiyor.Dünyada ilk kez seri üretim bir otomobilde sunulan kavisli dijital OLED arka farlar, eller serbest sürüşe imkan tanıyan adaptif sürüş asistanı plus, quattro sürekli 4 tekerlekten çekiş ve MHEV plus teknolojili V6 TDI motor, modelin teknoloji, güvenlik ve sürüş konforu alanlarındaki iddiasını ortaya koyuyor. İlk etapta sunulacak 299 PS güç ve 630 Nm tork üreten 3.0 lt V6 TDI motorlu versziyonu, daha sonra bazı pazarlarda 245 PS’lik bir versiyon izleyecek. Türkiye pazarına 2027 yılında girecek.