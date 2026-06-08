Otonom taşımada Türkiye farkı

Avrupa’nın ve dünyanın sayılı otobüs üreticilerine ev sahipliği yapan Türkiye’de, özellikle yerli markalar, elektriklinin yanı sıra otonom yani sürücüsüz ulaşım konusunda ciddi adımlar atıyor...Dünyanın ve Avrupa’nın sayılı otobüs üretim merkezlerinden biri olan Türkiye, sınırları içinde üretim yapan küresel üreticilerin yanı sıra yerli markalarıyla da yurt dışı pazarlarda önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Kendi tasarımları olan araçlarla özellikle Avrupa ve Amerika kıtasında ciddi yer edinen markalar, teknolojik rekabete de ayak uydururken, sürücüsüz yani otonom teknolojilerle donatılmış araçlarıyla ses getiriyor.Elektriklinin yanı sıra “otonom” toplu taşıma araçlarıyla dikkat çeken Karsan, bunlardan biri. Dünyanın ilk “Seviye-4” otonom toplu ulaşım aracı olan “otonom e-ATAK” ile 2021’den bu yana gerçek yol şartlarında hizmet veren Karsan, ardından devreye aldığı “otonom e-JEST”le sürücüsüz teknolojideki öncü konumunu pekiştirmişti. Karsan şimdi de, toplu taşımada kuralları yeniden yazan modeli olan e-JEST’in otonom versiyonuyla Amerika yollarına çıkmaya başladı.Kuzey Amerika pazarında e-Jest ile dikkat çeken, ardından otonom e-ATAK ile bazı kentlerde kampüs içi taşımayla giriş yapan Karsan, teknoloji ortağı ADASTEC, Kuzey Amerika distribütörü Damera ve servis orkestrasyonu partneri Beep iş birliğiyle Amerika’da yolcu taşımaya başladı.5 Haziran itibariyle ABD’nin Atlanta kentinin ilk otonom toplu ulaşım pilot projesi “ATL Spoke” kapsamında hizmet vermeye başlayan Karsan Otonom e-JEST, MARTA West End Station ile Atlanta Beltline Southwest Trail arasında ücretsiz yolcu taşımacılığı gerçekleştiriyor. Aracın hizmlet vermeye başladığı hat; sağlık merkezi, restoranlar, sosyal yaşam alanları ve eğitim kurumları gibi önemli destinasyonlara erişimi kolaylaştıracak. Yaz sonunda, bu hatta, Atlanta University Center bağlantısının da eklenmesi planlanıyor.Türkiye’nin önemli otomotiv üreticisi Otokar da, “Seviye 4+” otonom şehir içi otobüsü “e-Centro” ile Avrupa’da yola çıktı. Otonom araç, İspanya’nın başkenti Madrid’te yer alan Mercamadrid’de yolcu taşımaya başladı.Sürdürülebilir, bağlantılı ve güvenli mobilite için Avrupa stratejisinin bir parçası olan Mobilities for EU Projesi kapsamında tercih edilen otonom e-Centro, Otokar’ın kendi bünyesinde geliştirilen bir araç. Bu teslimatla Otokar’ın otonom aracını toplu taşımada kullanan ilk Avrupa ülkesi İspanya oldu. Otonom e-Centro, Macaristan’da TÜV Rheinland tarafından yapılan kapsamlı testleri başarıyla tamamlamış; 30 gün boyunca 148 farklı senaryoda denenen araç, 600’den fazla otonom sürüş testini başarıyla geçmişti.Ülkemizin önemli üreticilerinden Anodolu Isuzu (AOS) da, otonom elektrikli otobüs konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Nitekim şirketin Ar-Ge birimi, otonom sürüş teknolojileri konusunda ölçeklenebilir ve güvenilir yazılım, donanımın yanı sıra algoritma çözümleri geliştiren Leo Drive girişimiyle iş birliği yaptı.Leo Drive ile yaptığı iş birliği kapsamında, 8 metrelik tam elektrikli otobüsü Novociti Volt’u 3. seviye bir sürücüsüz araç platformuna dönüştüren AOS, bu aracın yol testlerini tamamladı.Öte yandan Temsa’nın da, bu konuda bazı çalışmalar içinde olduğu biliniyor.Çinli SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteren “MG” markası, Avrupa kıtasındaki ilk üretim tesisini duyurdu. MG için tarihi bir dönüm noktası olan bu yatırım, markanın “Avrupa’da, Avrupa İçin” stratejisini hızlandırıyor. İspanya’nın Galiçya bölgesinde yaklaşık 200 milyon Euro yatırımla kurulacak tesisin, 2028 yılında üretime başlaması bekleniyor. Bu tesiste yıllık 120 bin araçlık kapasiteye ulaşılması hedefleniyor.Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nce (OİB) Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY), bu yıl “Endüstriyel Mobilite” temasıyla düzenleniyor. Fikrini projeye, projesini küresel pazarda yarışan bir şirkete dönüştürmek isteyen girişimci, tasarımcı ve akademisyenler için elektronik ortamda kayıtlar başladı. Yarışma şartnamesi, katılım koşulları ve başvuru ekranına, www.otomotivingelecegi.com adresi üzerinden ulaşılabiliyor.Ford Otosan, satın almış olduğu Romanya Craiova Fabrikası’nda “Puma” üretiminde 1 milyon adede ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. 2019 yılında üretimine başlanan Ford Puma’nın 1 milyonuncusu, tamamen elektrikli “Puma Gen-E” oldu. Craiova fabrikası 2022 yılında bünyesine katan Ford Otosan, uzun bir aranın ardından binek araç üretimine yeniden adım atmıştı. Söz konusu fabrika, aynı zamanda Transit Courier ve Tourneo Courier üretimini de yapıyor.Honda Türkiye Motosiklet’in İzmir Aliağa’da ürettiği ilk model olan “PCX125”, Türkiye yollarına çıkıyor. Honda’nın global üretim standartlarıyla Türkiye’de üretilen ve ön siparişleri Mayıs ayında alınmaya başlanan PCX125, 189 bin TL fiyatıyla bayilerde resmen satışa sunuldu.Şehir içi kullanım kolaylığı ve geniş saklama alanı gibi özellikleriyle scooter segmentinin en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan PCX125, yenilenen tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Geniş sele altı bagaj hacmi, Honda RoadSync ve Honda’nın güvenilir eSP+ motor teknolojisiyle donatılan model, hem bireysel kullanıcıların hem de ticari kullanıcıların beklentilerine yanıt veriyor.Toyota’nın, pick-up segmentindeki en ikonik modellerinden biri olan Hilux’ın 9. nesli, Ağustos ayından itibaren Türkiye’de sunulmaya başlanacak.Yeni Hilux, standart 4x4 çekiş sistemi, 2.8 lt Hybrid 48V motorla gelecek. Otomatik şanzımanla eşleştirilen aracın motoru, 204 HP güç ve 500 Nm tork üretiyor. Model, 3 bin 500 kg çekme kapasitesiyle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı sürdürüyor.Yeni nesil Land Cruiser’dan ilham alan kabini, 12.3 inç multimedya ekranı ve 12.3 inç tamamen dijital gösterge ekranının yanı sıra “JBL” ses sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları, çift bölgeli klima, ısıtmalı ön ve arka koltuklar ile deri döşeme seçenekleri gibi unsurlara sahip.