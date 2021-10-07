Beklenti rüzgârıyla piyasada yön arayışı

Piyasalar enflasyonda artış beklentisine odaklandı. Borsa 1.400’ün altına kaydı. Dolar kuru ise 8.89 TL. Baltık Kuru Yük Endeksi 2008 krizinden bu yana zirvede, petrolün varili ise 82 dolar.Piyasalarda gerek yurt dışı, gerekse yurt içi artan enflasyon ve geleceğe yönelik belirsizliklerden kaynaklı tedirginlik hâkim. Yatırımcıların riskten kaçarak nakitte kalma isteği satışları tetikliyor.Dolar/TL kuru 8, 20 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde güçlü seyrini koruyor. Her geri çekilme alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bunun nedeni faiz indirimlerinin devam etme beklentisi ve reel olarak getiri arayışı.Borsa İstanbul’da hisse bazında yükseliş yönünde yaşanan ataklar kısa süreli. Endeks hisselerinde yaşanan güçlü satışlar 1.400’ün altında fiyatlamaları getiriyor. Endeks sekiz günlük ortalaması 1.396’nın de altına kaydı. Destekler 1.342, 1.308 ve 1.256 seviyelerinde bulunuyor.Dünya Bankası, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5’ten yüzde 8.5’a çıkardı. Enflasyonda ise revize yaptı ve tahminini yüzde 15.5’ten yüzde 17.7’ye yükseltti. Büyüme ivmesi yılın ikinci yarısında yavaşlamasına rağmen yıl sonu büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmelerinde Türkiye’de bir daha salgın karantinası olmayacağı varsayımı üzerine kurulu olduğu ifade edildi. Dünya Bankası’nın büyüme tahmininin yukarı doğru revize etmesi olumlu. Ancak bunun yanından enflasyon vurgusu da öne çıkıyor.1 - Piyasalar kötüyken iyi ve kötü hisseler aynı anda düşer. Yükselişlerde iyiler hızlı çıkar. Kötüler yerinde sayar. Sen iyi hisseleri seç.2 - İyi hisselerde yatırımcı için ya pasif getiri yani temettü vardır ya da bir büyüme hikayesi. Düşerken yatırımcı kaygı taşımaz. Kötü hisselerde yatırımcının pasif geliri olmadığı gibi büyüme beklentisi de yoktur. Sen kaygılanmayacağını seç.3 - İyi hisselerde şirket hisseleri aşırı düştüğünde şirketler geri alım yapar. Kötü hisselerde şirketler geri alımın lafını bile etmez. Geri alım yapan şirketleri göz önünde bulundur.4 - İyi hisselerin yüksek getirileri olmasına rağmen değerleme oranları düşüktür. Kötü hisselerin getirileri de yoktur. Değerleme oranları da çok yüksektir.5 - İyi hisselerin kaliteli bir yaşam öyküleri vardır. Hisse yatırımcısı bir trendin içerisinde olduğunu bilir. Kötü hisselerde yatırımcı sürekli etrafına bakan bir serçe gibi ürkektir. Sen trendin içerisinde olacağın hisseyi seç.Enflasyon riskinden korunmak için altın öne çıkıyor. 2021 yılına başlarken sembolik altın alımı beklenen merkez bankalarından önümüzdeki dönemde daha aktif olması öngörülüyor.Polonya Merkez Bankası, altın rezervlerini önümüzdeki yıl artırmayı planlıyor. Bankanın altın rezervi hâlihazırda 230 ton ve önümüzdeki yıl 100 ton altın almayı hedefliyor.Ancak alımların hızının piyasa şartlarına ve rezerv varlıklardaki değişimlere bağlı olacağı dile getirilen bir diğer ayrıntı.