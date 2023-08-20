Borsa 11 trilyonluk ‘rekor’ koşusunda

Temmuz ayında ise Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,50 seviyesine çıkardı. Ancak bu adımlar piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Borsa şirketleri finansal sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Bildirimler 21 Ağustos’a kadar tamamlanacak. Açıklanan bilançolarda 81 şirketin dönemsel ve yıllık bazda esas faaliyet kârı yüzde 100 arttı.
Borsada işlem gören şirketler, bilançolarını açıklamaya devam ediyor. Mali tabloların açıklanması 21 Ağustos’ta tamamlanacak. Bugüne kadar mali tablolarını açıklayan 81 şirketin dönemsel ve yıllık bazda esas faaliyet kârında yüzde 100 oranında artış gözlemleniyor.
Esas faaliyet kârı yüksek olan ve yüzde 100 artan ilk 10 şirketin arasında Anadolu Grubu Holding, Ford Otosan, Turkcell, Anadolu Efes, İş Yatırım Menkul Değerler, Türk Traktör, Borusan Mannesmann, Oyak Çimento, Investco Holding ve Akçansa bulunuyor. Şirketlerin esas faaliyetlerinden kâr etmeleri uzun vadede kârlılığın sürdürülebilmesi açısından önemli. Yüksek esas faaliyet kârlılığının sürekliliği beraberinde yatırımlara da yansırken kârda istikrarlı büyümeye imkân tanıyor.
Söz konusu durum, mevcut yatırımcıların güvenini pekiştirirken yeni yatırımcıların da ister istemez dikkatini çeker. Bunun neticesindeyse esas faaliyetlerinden ötürü istikrarlı büyüme sağlayan şirketlerin hissesine yönelik artan talebe bağlı olarak hissenin fiyatının da yukarı yönlü hareket etme gücü artıyor.
Öne çıkan sektörler
Esas faaliyet kârlılığında öne çıkan sektörlere bakıldığındaysa bilişim, çimento, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve enerjinin daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Borsada ise yatırımcıların özellikle enerji sektörü firmalarına ilgisinin yüksek olduğunu gözlemekteyiz. Ancak bu ilginin enerji üretici firmalardan ziyade tedarikçi konumundaki güneş paneli, trafo ya da sistem kurulumu yapan firmalara yönelik oldukları gözleniyor.
Piyasalar derinleşecek
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi 417 seviyesinde bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği’nin 66. Genel Kurulu’nda konuştu ve risk primine değindi. Şimşek, risk priminin 700 puandan 400 puana düşüşüne vurgu yaparken sermaye piyasalarına fon akışının başladığına dikkat çekti. Sadeleşme ve sıkılaşma adımlarının süreceğini ifade eden Şimşek, sermaye piyasalarının derinleştirileceğini söyledi.