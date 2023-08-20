Borsa 11 trilyonluk ‘rekor’ koşusunda

Borsa yükselirken pay senedi piyasasının değeri de rekor kırıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden saklanan menkul kıymetlerin toplam değeri 11 trilyon TL’nin üzerine çıkarak en yüksek seviyesine ulaştı.



Bu süreçte gerçekleşen halka arzlar pay senetlerine olan ilgiyi gözler önüne seriyor. Özellikle Enerya Enerji’nin halka arzı, 2 milyon 636 bin bireysel yatırımcının katılımıyla sonuçlandı. Bu, yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisinin ne kadar geniş bir tabana yayıldığını gösteriyor. Baydöner Restoranları halka arzındaysa 1 milyon 262 bin bireysel yatırımcıya dağıtım yapıldı. Veriler halka arzlara ilginin sürdüğünü ve talebin canlılığını koruduğunu gösteriyor.

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 16 Ağustos 2023 itibarıyla 5 milyon 804 bin 628’e yükselmesi, finansal piyasalardaki yatırımcı katılımının hızla arttığını ortaya koyuyor. Yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisi, piyasalardaki hareketliliği

yansıtan önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.

Piyasaların seyri





Gözler faiz kararında Bu hafta yurt içinde en önemli gelişme, Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak. Yatırımcılar TCMB’nin faiz kararını yakından takip ederek, ekonomideki gelecek eğilimlere dair ipuçları arayacak. Piyasa beklentisi TCMB Para Politikası Kurulu’nun faizi 150 baz puan artırarak yüzde 17,50’den yüzde 19,00’a yükselteceği yönünde. Merkez Bankası, son dönemde attığı adımlarla ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik önemli kararlara imza atıyor. Bu kapsamda, TCMB’nin Haziran 2023 toplantısında haftalık repo faizini 650 baz puanlık bir artışla yüzde 8,50’den yüzde 15,00’e yükseltmesi, dikkat çeken bir adımdı.











81 şirketin esas faaliyet kârında yüzde 100 artış



Borsada işlem gören şirketler, bilançolarını açıklamaya devam ediyor. Mali tabloların açıklanması 21 Ağustos’ta tamamlanacak. Bugüne kadar mali tablolarını açıklayan 81 şirketin dönemsel ve yıllık bazda esas faaliyet kârında yüzde 100 oranında artış gözlemleniyor. Esas faaliyet kârı yüksek olan ve yüzde 100 artan ilk 10 şirketin arasında Anadolu Grubu Holding, Ford Otosan, Turkcell, Anadolu Efes, İş Yatırım Menkul Değerler, Türk Traktör, Borusan Mannesmann, Oyak Çimento, Investco Holding ve Akçansa bulunuyor. Şirketlerin esas faaliyetlerinden kâr etmeleri uzun vadede kârlılığın sürdürülebilmesi açısından önemli. Yüksek esas faaliyet kârlılığının sürekliliği beraberinde yatırımlara da yansırken kârda istikrarlı büyümeye imkân tanıyor. Söz konusu durum, mevcut yatırımcıların güvenini pekiştirirken yeni yatırımcıların da ister istemez dikkatini çeker. Bunun neticesindeyse esas faaliyetlerinden ötürü istikrarlı büyüme sağlayan şirketlerin hissesine yönelik artan talebe bağlı olarak hissenin fiyatının da yukarı yönlü hareket etme gücü artıyor. Öne çıkan sektörler Esas faaliyet kârlılığında öne çıkan sektörlere bakıldığındaysa bilişim, çimento, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve enerjinin daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Borsada ise yatırımcıların özellikle enerji sektörü firmalarına ilgisinin yüksek olduğunu gözlemekteyiz. Ancak bu ilginin enerji üretici firmalardan ziyade tedarikçi konumundaki güneş paneli, trafo ya da sistem kurulumu yapan firmalara yönelik oldukları gözleniyor. Piyasalar derinleşecek Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi 417 seviyesinde bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği’nin 66. Genel Kurulu’nda konuştu ve risk primine değindi. Şimşek, risk priminin 700 puandan 400 puana düşüşüne vurgu yaparken sermaye piyasalarına fon akışının başladığına dikkat çekti. Sadeleşme ve sıkılaşma adımlarının süreceğini ifade eden Şimşek, sermaye piyasalarının derinleştirileceğini söyledi. Borsa şirketleri finansal sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Bildirimler 21 Ağustos’a kadar tamamlanacak. Açıklanan bilançolarda 81 şirketin dönemsel ve yıllık bazda esas faaliyet kârı yüzde 100 arttı. Temmuz ayında ise Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,50 seviyesine çıkardı. Ancak bu adımlar piyasa beklentilerinin altında kaldı. Borsa haftayı yüzde 2,61 oranındaki değer kaybı ile 7.513’ten tamamladı. Haftalık bazda en fazla değer kazanan endeks Aracı Kurumlar Endeksi oldu. Sektör hisseleri yüzde 9,6 oranında artış gösterdi. Borsaya yönelimin yüksek olması aracı kurumlara ilgiyi güçlendiriyor. Öte yandan dolar kuru 27,06 seviyesinde. Altının onsu ise 1.889 dolar seviyesinde bulunuyor. 24 Ağustos faiz kararının sonucunda faizlerde yükselişin sınırlı kalması bekleniyor. Bu nedenle piyasalarda mevcut görünüm sürecektir. Borsada açıklanan bilançolarla portföyler revize edilirken yatırımcılar güvenli liman gördükleri enstrümanlarda bekleyişlerini sürdürecektir.

Son dönemde hisse senetleri piyasası önemli bir yükselişe tanıklık ediyor. 17 Ağustos tarihi itibarıyla, pay senedi piyasa değerinin 9 trilyon TL’ye yükselmesi, yatırımcıların ilgisinin de sonucunu gösteriyor. Bu gelişmeyle birlikte, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden saklanan menkul kıymetlerin toplam değeri de 11 trilyon TL’nin üzerine çıkarak en yüksek seviyesine erişti.