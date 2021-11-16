Borsa garantili yükselişe geçti

Borsa İstanbul, BBVA’nın Garanti BBVA’ya yönelik pay alım açıklaması sonrasında 1.708 puana yükseldi. Endeks banka hisseleri ile değer kazandı. Peki, yabancı alımı sürer mi? Yatırımcı bu rüzgarı nasıl yönetecek?Banka hisselerindeki aşırı gerileme sonrasında BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA’nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50.15 oranındaki paylarının tamamı için 12.20 TL satın alma bedeli ile bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.BBVA, Garanti BBVA’ya ilk yatırımını 2011 yılında Doğuş ve General Electric’in yüzde 25.01 oranındaki paylarını satın alarak gerçekleştirmişti. 2015 yılında Garanti BBVA’nın çoğunluk pay sahibi olan BBVA, Doğuş’tan aldığı ek paylar ile bankanın kontrolünü alarak pay sahipliği oranını yüzde 39.9’a, ardından 2017 yılında da BBVA, yüzde 49.85’e çıkardı.Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin paylarını satması durumunda, BBVA tarafından nakit olarak ödenecek maksimum toplam tutar 25 milyar 697 milyon TL (2 milyar 249 milyon euro’ya eşdeğer) olacak.Atılan bu adım grubun ana pazarlarından biri olan Türkiye’deki varlığını artırma niteliği taşıyor. Pay alım teklifi, son altı ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden yaklaşık yüzde 35’lik bir primi temsil etmekte.Konu ile ilgili açıklama yapan BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, “Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmakta ve aynı zamanda Garanti BBVA azınlık hissedarları için çok cazip bir fiyat sağlamaktadır” dedi.Pay alım kararını değerlendiren BBVA CEO’su Onur Genç, “Sermaye tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği gibi, tüm yatırım kararlarımızın rehberidir. ABD’deki iştirakimizin satışı, diğer konuların yanı sıra, ana pazarlarımıza fazla sermayeyi yatırmak için bize stratejik bir seçenek sunuyor” açıklamasını yaptı. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ da, “Türkiye’ye bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA’nın bu kararı, ülkemize ve potansiyeline duydukları güveni teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmektedir” diye konuştu.Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul etme durumunda ve analistler tarafından grup ve Türkiye iştiraki için tahmin edilen kâr dikkate alındığında, işlemin 2022’de pay başına geliri yüzde 13.7 ve pay başına maddi defter değerini Eylül 2021 itibariyle yüzde 2.3 artıracağı tahmin edilmekte.Borsa 30’da yer alan hisse senetleri özellikle banka hisseleri 3 ve 4 fiyat/kazanç oranı ile işlem görüyor. Yani Türkiye’nin en büyük bankaları yıllık kârlarının ancak 3 ya da 4 katına alıcı buluyor. Bankaların piyasa değerleri özkaynaklarının altında.Banka sektöründe değerleme oranları oldukça düşük seviyelerde. Borsada 1 Kasım’dan bu yana yabancı payında hareketlenme gözleniyor. Bunun sürmesi özellikle endeks hisselerinde güçlenmeyi beraberinde getirdi. Garanti Bankası’nda yapılan pay alım bildirimi ile diğer banka hisselerinde de beklentilerin oluştuğunu ve güçlü alımların geldiği gözlendi.1- Piyasaları güçlendiren kurumsal yatırımcılardır.2- Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcı talebinin artması hisseleri yukarı taşır.3- Endeks hisselerindeki güçlü hareketler borsayı yukarı taşır.4- Faizlerin düşük seyretmesi borsayı yukarı taşır.5- Risk iştahının artması borsayı yukarı taşır.1- Hacim artışı2- Yerli ve yabancı fonların paylarındaki artış3- Diplerin bir önceki dip seviyelerin üzerinde oluşması4- Zirvelerin bir önceki zirvelerin üzerinde oluşması5- Ortalamaların yükselmesiYılbaşından bu yana getirilere bakıldığında borsada yüzde 15 oranında bir getiri oluşurken enflasyon yüzde 19.89 seviyesinde dolar kurundaki artış yüzde 33.5 oranında. Böyle bir ortamda hisse senetlerindeki yukarı hareketin henüz çok başında olduğumuzu söyleyebiliriz.Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs’ın Türkiye’de varant ihraç etmek üzere yaptığı başvuru onaylandı. Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü & Co grubu iştiraki olarak faaliyet gösteren Ünlü Menkul Değerler’in ihraca aracılık ve piyasa yapıcılık faaliyetlerini yürüteceği paya dayalı varantlar Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. İhraç edilecek varantlar ile ilgili detaylı bilgi www.goldmansachs.com.tr ve www.unlumenkul.com’da yayınlanacak.