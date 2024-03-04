Elektrikli atağına başlıyor

Bir yandan Dacia Duster modelinin yeni neslini Renault markası altında Bursa’da üretmeye hazırlanan Renault, özellikle elektrikli yenilikleriyle 2024 ve 2025’te hayli meşgul olacak.Bu yılki Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda efsanevi modeli Renault 5’in tamamen elektrikli olarak yeniden doğan R5 E-Tech’i tanıtan, Scenic ile “Avrupa’da Yılın Otomobili” ödülünü alan Fransız üretici, Türkiye’de de atağa hazırlanıyor. Yakında Türkiye’de üretimine başlanacak Duster’ı birkaç ay sonra Türkiye’de satışa çıkaracak olan Renault Mais, diğer yandan da efsanevi sportif markası “Alpine”i de bu ay içerisinde pazara sanacak.Tamamen elektrikli yenilikleriyle bu yıl ve gelecek yıl ses getirmeye hazırlanan Renault Mais, bu yılın son çeyreğinde “Yılın Otomobili” ödülünü alan tamamen elektrikli Scenic E-Tech’in büyük ilgi görmesini bekliyor. 400 kilometreyi aşan menzile sahip araç, pek çok teknolojik donanımıyla da dikkat çekiyor. Renault bununla birlikte ikonik R5’in yeniden hayat bulmuş hali Renault 5 E-Tech’i de, 2025 yılının ilk çeyreğinde getirecek.Renault Mais Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş “2024’te en önemli hedeflerimizden biri elektrikli araç pazarında öncü olmak. Önümüzdeki dönemde 4 yeni SUV modelimizi müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz ve bu modellerin tamamı E-Tech hibrit olacak. Böylece yeni modellerimizle yükselişimizi hızla sürdüreceğiz” dedi.Son yıllarda alternatif enerjili ve sürücüsüz araçlarda ciddi hamleler yapan Karsan, ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 2021’den bu yana dünyada hizmet veren sürücüsüz Otonom e-ATAK, şimdi de Hollanda’nın Rotterdam Havalimanı’nda toplu ulaşım hizmeti sunacak. Meijersplein metro durağı ile Rotterdam Havalimanı arasında 5 km’lik güzargahta yolcu ve çalışanları taşıyacak 2 adet Otonom e-ATAK, Kasım’da çalışmaya başlayacak.Bor Holding bünyesinde hizmet veren kısa dönem araç kiralama markası “SIXT Türkiye” ve filo kiralama şirketi “Borlease Otomotiv”in Genel Müdürü Yiğit Aras, bu yıl kiralama taleplerinde önemli artışlar yaşanacağına dikkat çekti. 2023’te filo ve şehir içi kiralamalarında artışlar meydana geldiğini kaydeden Aras, “Kiralama sektöründeki bu artışta, otomobil fiyatlarında yaşanan yükselişlerin çok önemli etkisini gözlemledik. Artışlar bu yıl da sürecek” dedi. SIXT Türkiye olarak son iki yılda büyük başarılara imza attıklarını ve “en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olduklarını” kaydeden Aras, 2024’te de sektördeki büyümenin sürmesini beklediklerini kaydetti. Aras, bu yıl yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle araç kiralamanın oldukça iyi bir seçenek olacağına dikkat çekti.Elektrikli araç üretiminde dünyadaki ilk 10 üretici arasında yer alan Hozon Neta, “Neta U” modeliyle Türkiye’de satışa çıktı. Kompakt SUV sınıfındaki Neta U, zengin güvenlik ve teknoloji ekipmanlarının yanı sıra 420 kilometre menzile sahip CATL bataryasıyla sınıfının iddialı modelleri arasında yerini alacak. Araç, geniş arka diz mesafesine sahip olan araç, “V2L” fonksiyonu sayesinde jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşebiliyor.Yüce Auto, Skoda Auto tarafından global olarak her yıl düzenlenen ve tüm dünyadaki 95 distribütörün performanslarının değerlendirildiği “Yılın Distribütörü” etkinliğinde yeni bir ödülün daha sahibi oldu. Yüce Auto, “Uluslararası Satışlar Kategorisi”nde ikincilik ödülü elde etti. Yüce Auto, geçtiğimiz yıl satışlarında yüzde 80 büyüme ortaya koymuş, yılı 35 binin üzerinde adetlerde kapatarak rekor kırmıştı.