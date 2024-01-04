Elektriklide Avrupa bile geride kaldı!

Bataryalı elektrikli araç satışlarının büyüme hızı dünyada yavaşlarken Türkiye’de artıyor. Türkiye’deki satışlar bu yılın ilk 11 ayında 60 bin adedi aşarken, 89 bin adetlik hibrit satışlarına da oldukça yaklaştı.

Strategy& ve PwC Autofacts iş birliğiyle gerçekleştirilen pazar trendlerine ilişkin son araştırma, BEV satışlarındaki güçlü performansın, analize dahil edilen ülkeler özelinde, 2024 yılında yüzde 35’lik bir büyüme yaşanacağını öngörüyor. Güncel raporda dikkat çeken ülkelerden Güney Kore, BEV satışlarındaki artışın, ilgili dönemde analiz edilen tüm pazarlarda toplam araç satışından daha yüksek bir büyüme oranına ulaştığını gösteriyor.

Türkiye’de de elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Tüketicilerin bu ilgisi, yerli üretim elektrikli modeller ve yeni markaların pazara girmesinin de etkisiyle ciddi büyümeye neden oldu. 2023’ün üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1214 gibi oldukça yüksek bir artış yaşanan Türkiye BEV araç pazarının toplam payı ise diğer ülkelerin gerisinde görünse de, satışların artış hızı dikkat çekiyor.





Elektrikli aracın kredisine de ilgi arttı







ALJ Finans Genel Müdürü Volkan Döşoğlu, özellikle yılın 2. yarısından sonra elektrikli araç kredisi başvurularında artış yaşandığını belirterek “Başvuruların yanı sıra bilgi almak amacıyla iletişime geçenlerin sayısında da gözle görülür artış bulunuyor. Anlaşmalı marka ve bayilerimiz vasıtasıyla elektrikli otomobil kredisi vermeye başladık. Genelde yasal kredi sınırları çerçevesinde bireysel müşterilerimiz 300 bin TL civarında başvuruda bulunabiliyor, tüzel ve vergi levhalı müşterilerimiz ise araç bedelinin yüzde 100’üne kadar talep edebiliyor” dedi. Döşoğlu, elektrikli araç için kullanılacak kredi hacimlerinin 2024 yılında tüm araç kredileri içinde yüzde 10’un üzerinde paya sahip olacağını öngörerek ona göre planlama yaptıklarını söyledi. Opel’den ‘vegan’ iç mekan!







Alman otomobil markası Opel, satışa sunduğu elektrikli araç modellerinde hayvansal ürün içermeyen iç mekan kaplamaları sunuyor. Güncel ürün gamında 15 elektrikli modeli bulunan Opel, model gamınının daha sürdürebilir ve çevreci olması için vegan iç mekan metaryalleri tercih ediyor. Hayvansal ürün içermeyen iç mekan kaplamaları görünüm ve dokunma hissi açısından geleneksel kaplamalarla aynı yüksek standartları karşılarken, Opel, gelecekte bu tip malzeme kullanımını artıracağını belirtti. Hayvasal ürün içermeyen malzemeler, yeni Corsa Elektrik ve Opel Astra Elektrik modellerinin yanı sıra hafif ticari araçları Zafira Life Elektrik, Combo Life Elektrik gibi modellerde de yerini alıyor. 2024’ün yenilikleri Milliyet OTORAMA’da



Bu yıl pazara sunulacak yeni modeller merak uyandırmaya devam ederken, “Milliyet OTORAMA” dergisinin 6. sayısında bu araçların bazılarını bulmak mümkün. Renault Megane eTech, yenilenen Opel Corsa ve Volkswagen Golf GTI gibi son dönemde pazara sunulan modellerin sürüş izlenimlerinin yanı sıra pek çok ilginç haberin yer aldığı Milliyet OTORAMA 52 sayfa ve 29.90 TL. D&R ve büyük Migros mağazalarında satışta. Elektrikli otomobillerin toplam otomotiv pazarında her geçen gün payını artırması, araç kredi taleplerine de yansıdı. Otomotiv kredilerinde uzmanlaşan ALJ Finans, elektrikli otomobiller için de kredi vermeye başladı. Elektrikli otomobil kredilerine başvurularda mevcut kredi başvuruları ile aynı prosedürler uygulanıyor. Bu durum, müşteriler için daha önceki kredi süreçlerini benzer şekilde takip etmelerini sağlıyor. Ocak-Kasım döneminde hibrit otomobil satışları 89 bin 13 adetle yüzde 10,6 paya ulaşırken, aynı dönemde yüzde 100 elektrikli otomobil satışları 60 bin 101 adetle yüzde 7,1 paya ulaştı. Yine 11 aylık dönemde 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 1738 artarken, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 366 arttı. Togg’un 20 bin, Tesla’nın da benzer adetlerde satış rakamlarına ulaştığını hatırlatmakta yarar var.

PwC’nin strateji danışmanlığı grubu “Strategy&” tarafından 20 ülke özelinde, elektrikli araç sektörüne yönelik yapılan araştırma, otomotivin küresel anlamda nasıl bir elektrikli araç dönüşümünden geçtiğini ortaya koyuyor. Sektörün hem adet hem de yenilik anlamında en iddialı ülkesi haline gelen Çin, global oranlardaki artışı da doğrudan etkiliyor. Araştırmada, 2023’ün üçüncü çeyreği, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artış gösterirken, Çin pazarındaki büyümenin yavaşlamasının, bu oranın daha fazla artmasını engellediğini de vurguladı. Buna göre, Çin’deki bataryalı elektrikli araçlar (BEV), 2023’ün üçüncü çeyreğinde analiz edilen tüm pazarlardaki satışın üçte ikisini oluşturdu. Çin’in BEV satış büyümesi, büyük ölçüde zayıflayan ekonomik görünüm nedeniyle son birkaç aydır yavaşlama eğilimi gösteriyor ve sonuçların yayınlandığı dönemde, iki yıl önceki seviyenin bile önemli ölçüde altına düşmüş durumda.