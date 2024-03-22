Enflasyonla mücadele için kararlı hamle

Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede faizi yüzde 50’ye çıkararak şahin bir adım attı. Bu adımı aynı zamanda yabancı yatırımcıya da mesaj içeriyor.Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırdı ve yüzde 50’ye çıkardı. Faiz artışıyla birlikte TCMB operasyonel çerçevede değişikliğe giderek gecelik borçlanmada 1 haftalık repo faizi üzerinde 3 puanlık marj belirledi. Böylece gecelik faizde koridor oluşturdu. Gecelik oranı da aktifleştirerek kararlılığını gösterdi.Karar öncesi yapılan anketlerde beklenti faizin 45 puanda sabit bırakılması yönündeydi. Karar metninde “Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir” İfadesini kullanan TCMB, şu noktaların altını çizdi:1 Şubat ayında aylık enflasyon, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleşti.2 Tüketim malı ve altın ithalatındaki yavaşlama cari dengeye olumlu katkı sağladı.3 Yurt içi talepte dirençli bir seyir gözlemlendi.4 Hizmet sektöründeki fiyat katılığı, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskısını canlı tutuyor.Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumlu olup olmadığı takip ediyor. Ayrıca ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından gözetiyor. Peki kararın sonuçları neye işaret ediyor?1 TCMB’nin enflasyon konusunda kararlılığını gösterdi.2 TCMB’nin gelişmeler konusunda hızlı aksiyon alabildiğinin işareti oldu.3 Merkez Bankası’nın gerektiğinde etkili sıkılaştırma adımlarını atabileceğinin sinyali oldu.4 TCMB’nin yönetimine olan güveni artırıcı bir adım.Fed’in faiz indirimi altını zirveye taşıdı. Fed’in faiz indirim beklentileri altın fiyatlarını 2200 dolar seviyesinin üzerine çıkardı. Yıl içinde üç faiz indirimi beklentisi altını destekleyerek, fiyatları 2222.25 dolara kadar yükseltti. Fed Başkanı Powell’ın FOMC toplantısındaki konuşması, altının yükselişini hızlandırdı.Yurt içerisinde ise altın yoğun talep görüyor. Altın fonları ve altına dayalı yatırım enstrümanları yatırımcıların ilgi odağında yer alıyor. ABD dolarındaki zayıflama ve 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin düşüşü, altının 2200 doları geçmesine neden oldu. Uzmanlar, Fed’in yılın ikinci yarısında faizleri düşürmesi durumunda altının, 2200 ile 2400 dolar/ons arasında bir seviyeye ulaşmasını öngörüyor. Ons altın, bu ay yüzde 7.7, yıl başından bu yana yüzde 6.7 ve son bir yılda yüzde 13.45 oranında değer kazandı.