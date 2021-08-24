Enflasyonu yenen şirketler

Pandemi süreci aşılamalara rağmen gündemden düşemezken Türkiye’de ekonominin ana gündemi enflasyon. BIST 100’de yer alan 11 şirket son beş yıldır özvarlık kârlılığında enflasyonun üzerine çıkmayı başardı.Kritik dönemlerde şirketler için özvarlık kârlılığı çok daha önemli hale gelmekte. Özvarlık kârlılığı şirketlerin özvarlıklarına göre kârlılığını ölçen bir orandır. Net kârın özsermayeye bölünmesi ile bulunur. Özvarlık kârlılığının sürdürülebilir olması önemlidir. Bir şirketin özvarlığına, toplam varlıklardan borçların çıkarılması ile ulaşılır. 100 lira kârı olan bir şirketin 1000 lira özkaynağı varsa, özvarlık kârlılığı 100/1000 yani yüzde 10’dur. Bu oran şirketin her 1 liralık özkaynağına karşılık olarak kaç lira kâr ettiğini gösterir. 100 TL kârı ve 1000 lira özkaynağı olan şirket, her 1 liralık özsermayesine karşılık 10 lira kâr etmektedir.1-) Yönetim performans ölçüsüdür.2-) Şirketin kriz dönemlerinde sigortasıdır.3-) İstikrarlı olarak yüksek seyri şirketi güçlü kılar.4-) Oranın yüksek olduğu şirketler paranın daha iyi değerlendirildiğini gösterir.5-) Uzun vadede yatırım yapanların en fazla baktığı orandır.6-) Yüksek özsermaye kârlılığını sürdüren şirketler tercih edilir.7-) Özsermaye kârlılığı artıyorsa daha fazla yatırımcı ilgisini çeker. Oranın yüksek olması firmanın borç sorunu ile karşılaşma riskini düşürmektedir.8-) Enflasyonun üzerinde özvarlık kârlılığı enflasyona göre yatırımın değerini koruduğuna işaret eder.9-) Bir şirketin özvarlık kârlılığı düşükse, şirket ortaklarının koyduğu sermayeyi verimli bir kullanmadığı anlamına gelir.10-) Yatırımcılar bu oranı şirketin iş riski taşıyıp taşımadığını görmek için de kullanmaktadır.Baltık Kuru Yük Endeksi yılbaşında 1.374 seviyesinde iken 23 Ağustos itibari ile 4.092 seviyesine çıktı. Kuru yük taşıma (navlun) ile ilgili bedelleri gösteren bu endeks, üç kat yükseldi. Bu endeksin yükselmesi ticaret hacmi ile gerçekleştiğinde canlılığa işaret eder. Ancak pandemi nedeniyle ticaret hacmi sekteye uğrarken endeksin yükselişi maliyet artışlarına işaret ediyor.İklim değişimi ile başlayan süreç taşıma maliyetlerini önemli hale getiriyor. Şirketler bundan sonra daha az risk almak isteyebilir ve bu nedenle daha yakın rotaları üretim merkezi olarak değerlendirebilir. Bu durumda ihracat ağırlıklı büyüyen Türkiye için yeni bir fırsat penceresi açılabilir. Bu da sanayi şirketlerinin ön planda olmaya devam etmesini sağlayacaktır.Piyasalar dolar, faiz, altın, borsa ve Bitcoin’e bakıyor.Dolar kuru 8.46 TL seviyesinde. 8.50’nin altında kaldığı sürece 8.30 ve 8.00’e doğru gerileme marjı var. 8.50’nin üzerinde hedef 8.80 olacaktır. BIST 100 Endeksi 1.459 seviyesinde. 1.469’u aşarsa 1.589’a doğru güçlenir. Aşamazsa sıkışık yatay harekete devam eder. Faiz 18.97’de. Enflasyona bağlı olarak tırmanışı sürebilir. Altının onsu 1.791 dolar. Bir süre yatay hareket ederek güçlenmeyi deneyebilir. Ancak bu seviyelerde taban oluşturacak. Bitcoin 50.399 dolardan işlem görüyor. Kripto varlıkların hareketi yeniden gözleri riskli alana çevirdi. Likidite bolluğu sürdüğü müddetçe kripto paralar gündemde kalmaya devam edecek.