Faizde ikinci indirim geldi

Merkez Bankası, geçen ay yaptığı 100 baz puanlık indirim sonrası dün politika faizini 200 baz puan daha indirdi. Bu indirim, “Önden yüklemeli faiz indirimi” diye tanımlanıyor.Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. TCMB politika faizini 200 baz puan indirdi. Yapılan anketlerde, karar öncesi ortalama faiz beklentisi 50 baz puan indirim gerçekleşmesi yönündeydi.TCMB faizi çekirdek enflasyonun altına indirerek önceki ay başlayan negatif reel faiz adımını güçlendirdi. Önümüzdeki dönemde bu sürecin devam edebileceğine ilişkin önemli bir karar alındı. Önden yüklemeli faiz indirimi gerçekleşti.TCMB, politika faizindeki aşağı yönlü düzeltme için “yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldı” açıklamasında bulundu. Kararın ardından dolar kuru 9.4867 TL’ye kadar çıktı.Açıklamada şu detaylar yer aldı:1 Gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatındaki artışlarla tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmakta. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmekte.2 - Güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmekte.3 - Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdi.TCMB iktisadi faaliyete ilişkin şu değerlendirmelere yer verdi:1 - Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmekte.2 - Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımakta.3 - Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında bir toparlanma gözlenmekte.4 - İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte.5 - Bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.6 - Kurul, ayrıca iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı aldı.Ekonomide fiyat istikrarını korumak için kullanılan araçlardan biridir. Para politikası faizi merkez bankaları tarafından belirlenir. Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Merkez bankaları bu faiz oranını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir.