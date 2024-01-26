Faizde ‘tamam’ dedi enflasyonu izleyecek

Merkez Bankası faizi beklenti dahilinde 250 baz puan artırarak yüzde 45’e yükseltti. “Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı” belirtilerek faiz artırımının sonlandığı mesajı verildi. Enflasyonun seyrine göre karar gözden geçirilecek.Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını açıkladı. TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 45’e yükseltirken, karar metninde parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini belirtti.Merkez Bankası, “Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir” değerlendirmesinde bulundu. Yapılan açıklama faiz artışının tamamlandığı yönünde. Bununla birlikte ek risklerin ortaya çıkması halinde ilave faiz artırımları gündeme gelebilecek. Seçimlerin gündemde olduğu bir dönemde zor görülen parasal sıkılaştırma gerçekleştirildi. Faizler geçtiğimiz mayıs ayından bu yana yüzde 8.5’den yüzde 45’e yükseltildi. Merkez Bankası 8 ayda faizi kayda değer oranda artırırken bu dönemde piyasa ile iletişimi güçlü tuttu.Döviz kuru istikrarına yönelik açıklamaları kurun önümüzdeki dönemde de sınırlı artışlar göstereceğine işaret ediyor. Açıklamada, ‘Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep döviz kuru istikrarına katkıda bulunmaya devam etmektedir’ vurgusu yapıldı.TCMB’nin kararının borsaya olumlu yansıması beklenebilir. Faiz artırım sürecinin sonuna gelinmesi borsayı destekleyecektir. Öte yandan faizlerin yüksek seyri mevcut seviyelerin korunması ve enflasyon eğiliminde düşüş yaşanması TL varlıklara ilgiyi canlı tutabilecektir. Kurda istikrarın sağlanması piyasalara olumlu yansıyacaktır. Son dönemde yayımlanan yabancı yatırım kuruluşlarının raporları gelişmeleri izlediklerini gösteriyor. Türkiye gelişmekte olan ülkeler içerisinde yeni bir hikâye yazabilirse pozitif yönde ayrışma yaşayacaktır.