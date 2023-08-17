Halka arz kazandırdı yatırımcı kuyruk oldu

Borsada yatırımcı sayısında yeni bir rekor kırıldı. Sayı iki haftada 500 bin arttı ve 5,6 milyona çıktı. Bu yıl gerçekleşen 28 halka arzdan şirketler 1,7 milyar dolar fon elde etti.Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun yayımladığı verilere göre borsada yatırımcı sayısı 5 milyon 630 bin 160 kişiye çıktı. Verilere göre 15 günde yatırımcı sayısındaki artış 537 bin oldu. Halka arzlara başvurular hisse başına ortalama 2 milyona çıktı. Temmuz ayından sonra halka arza başvurular hızlandı. Bir ayda 1 milyon 216 bin 954 yeni yatırımcı borsaya geldi. Yıllık bazda yatırımcı sayısındaki artış 3 milyon oldu.2023 yılında gerçekleştirilen halka arzlarda yüzde 600’leri aşan getiriler; geniş bir yatırımcı kitlesinin bu alana yönelmesine imkan sağladı. 14 Haziran’da borsada işlem görmeye başlayan Forte Bilgi İletişim yatırımcısına yüzde 688 oranında getiri sağladı. Europower Enerji yüzde 302 ve CW Enerji yüzde 182 oranındaki getirileriyle dikkat çekti.Borsa alternatif yatırım araçları arasında öne çıkıyor. Özellikle enflasyonun yüksek olması ve düşük faizler getirilerini artırmak isteyen yatırımcılar açısından borsanın önemli bir alternatif olarak öne çıkmasına neden oluyor.Şirketler için önemli finansman kaynağı olan halka açılma özellikle bankacılık sektörü üzerinden kaynak bulmanın maliyetli ya da güçleştiği dönemlerde şirketler tarafından daha fazla tercih edilmekte. Neticede halka arz yoluyla temin edilen nakdin geri ödemesinin olmaması firmalar açısından önemli bir rahatlamaya imkân tanımakta.Diğer taraftan yine sermaye piyasaları üzerinden ihraç edilen tahviller de düşük maliyetleri ve banka kredileri ile karşılaştırıldığında minimum riski ile tercih edilen bir diğer finansal enstrüman olarak öne çıkıyor.Bankaların kriz anlarında kredileri geri çağırma ya da yasal takibe geçme olasılıkları sonuç olarak firmaların faaliyetlerini riske ederken sermaye piyasaları yoluyla elde edilen nakdin böylesi bir risk içermemesi de şirketlerin sermaye piyasalarına yönelmesinde etkili olmuş görünüyor.Bu yıl 16 Ağustos itibari ile 28 halka arz gerçekleşti.1,7 milyar dolarlık fon sağlandı. 2021’den sonra en yüksek halka arz geliri elde edildi. 2021’de ise pandemi sonrası şirketlerin halka arzında 2,4 milyar dolarlık gelir elde edilmişti.- Piyasaların derinliğini artırır.- Şirketlerin şeffaf olmasını sağlar.- Kurumsallığın artışını getirir.- Şirketler için kaynak akışıdır.- Ülke ekonomisinin gösterge değeridir.- Yurtiçi ve yurtdışı tanıtımdır.- Kredibilitedir.- Globalleşmenin parçası olmaktır.Halka arzlar yatırımcılar için yeni şirketlerle tanışma, iskontolu hisse alma fırsatı sunar. Burada önemli olan şirketin ortak satışı ile mi yoksa sermaye artırımı ile mi halka açıldığı. Şirketler çoğunlukla mevcut ortakların rüçhan hakkını kısıtlayarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımı ile halka arzlarını gerçekleştirmektedir. Böylesi bir durumda halka arzdan elde edilen gelir şirkete gideceğinden firmanın yatırımda bulunması ya da işletme sermayesi olarak değerlendirmesi imkânı olacaktır. Her iki halde de şirketin kasasına bir nakit girişi sağlanacağından firmanın büyümesi imkânı gündeme gelecektir.