Hisse fonları ve altın şampiyon

Yılın ilk sekiz ayında en fazla kazandıran yatırım araçları hisse fonları ve altın oldu. Hisse fonları ortalama yüzde 65 prim yaparken BIST 100 Endeksi yüzde 43,72 yükseldi. Aynı sürede Cumhuriyet altını da yüzde 52,24 değer kazandı

Sonbahara adım atarken yılın geride kalan sekiz aylık sonuçları da ortaya çıktı. Yılbaşından bu yana güvenli limanda kalmayı tercih edenler için altın yüzde 52,24 kazandırırken hisse senedi fonlarının ortalama getirisi yüzde 65 oldu. Veriler en yüksek getirinin hisse senedi fonlarında gerçekleştiğini gösteriyor. Euro ve doların yükselişi yüzde 40’ın üzerinde gerçekleşti. Euro yüzde 43,30 ve dolar yüzde 41 oranında prim yaptı. Konut Fiyat Endeksi ise yüzde 38,90 oranında artış kaydetti.

İlk sekiz aydaki gelişmeler ise oldukça hareketliydi. Deprem, seçimler, ekonomi yönetimindeki değişim, ekonomi politikasında rasyonalite adımları ile geride kalan bir dönem geçirildi.

Belirsizliğin kalkması

Piyasalar belirsizlikleri sevmez. Böyle dönemlerde daha ikircikli ve tedirginliğin yüksek olduğu bir yapı öne çıkar. Yatırımcılarda bekle-gör bakış açısı daha fazla öne çıkar. Sıkıntılı süreç finansal yatırım enstrümanlarında da görülür. Kurumsal yatırımcıların hareket bantlarını daraltan böyle dönemler için belirsizliğin ortadan kalkması hareketin de güçlenmesini destekleyen en önemli unsurdur.

Seçim dönemi sonrasında borsa hareketlenirken hisse senedi fonları da portföylerini revize etti. Ağırlıkları değiştirdi.

Yeni ekonomi yönetimi

Piyasalar asıl ivmeyi yeni ekonomi yönetimi ile yakaladı. Zira yatırım ve emeklilik fonları rasyonalite adımları ile birlikte portföylerindeki hisse senedi ağırlıklarını artırdı. Elbette yerli kurumsal yatırımcıların atmış olduğu bu adımlar hisse senedi piyasalarına da olumlu yönde yansıdı.

Şimdi sıra yabancılarda

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve S&P, bu ay Türkiye’nin kredi notlarını gözden geçirecek. 8 Eylül’de Fitch, 29 Eylül’de S&P Global Ratings Türkiye’nin kredi notunu yeniden değerlendirecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Goldman Sachs yatırımcı toplantısına katılacak. Hükümetin ekonomi politikalarını belirleyen Orta Vadeli Programı (OVP) açıklanacak. 21 Eylül’de Merkez Bankası, eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısını düzenleyecek.

Yoğun gündem ve alınacak kararlar Türkiye’nin kredi risk primini aşağı çekebilir ve bu da hisse senedi fiyatları üzerinde olumlu yönde etkide bulunabilecektir.





Tüpraş yüzde 100 kazandırdı

Borsa 30 şirketleri içerisinde Tüpraş yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 100 kazandırdı. Bu getiri dolar, euro, altın ve enflasyonun da üzerinde. Bim Mağazalar, Pegasus, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası C yılbaşından bu yana Borsa 30’da en fazla kazandıran hisseler arasında yer aldı.

Aracı kurumlar, spor, yatırım ortaklığı, halka arz, sigorta yılın ilk 8 ayında en fazla kazandıranlar arasında yer aldı.





Bu hafta neler izlenecek?

Yurt içinde 4-8 Eylül haftasında, ağustos ayı enflasyon rakamları, hazine nakit dengesi ve Fitch Türkiye değerlendirmesi gibi önemli verilerin izleneceği bir haftaya giriyoruz.

Yurt dışında ise Euro Bölgesi’nde İmalat dışı PMI, büyüme rakamları ve ÜFE gibi veriler, ekonomik motorların hızını gösteren birer gösterge gibi önümüze çıkacak.

Aynı zamanda Almanya TÜFE ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması, ekonomik arenada neler olup bittiğini daha net bir şekilde anlamamıza yardımcı olacak. Öte yandan ABD’de imalat dışı PMI, fabrika siparişleri ve FED Bej Kitap gibi veriler de ekonominin seyrine ilişkin rehberlik edecek.

Haftanın öne çıkan noktalarından biri ise 4 Eylül Pazartesi günü, işçi bayramı sebebiyle ABD piyasalarının kapalı olacak olması.