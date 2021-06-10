İşte ilk yarı halka arz ve hisse performansı

Yüksek beklentilerle halka arzlardan alınan hisselerde getiriler de var, kayıplar da...Bu yılın ilk yarısında borsaya 18 yeni şirket geldi. Yeni halka arzlarla Borsa İstanbul’daki şirket sayısı 432’ye çıktı. Borsaya yeni gelen şirketlerin 10’u yatırımcısına kazandırırken 8’i halka arz fiyatının altına geriledi.Galata Wind’in Nisan 2021’deki halka arzına planlanan tahsisattan 8 kat talep geldi. Yüksek talebe rağmen geçen zaman diliminde hisse ilk işlem fiyatının yüzde 30 altına kaydı.Tureks Turizm hisseleri 8 Nisan’dan bu yana işlem görüyor. Halka arz büyüklüğünün 6.1 katına denk gelen bir talep söz konusu oldu. Ancak bu hisse senedi de ilk hafta tavan hareketi yapsa da devamını getiremedi ve şimdilerde halka arz rakamının altında işlem görüyor.Aydem Enerji halka arzında 1.3 milyar TL tutarında bir talep oluştu. Satılan payların yüzde 79.9’u yurtiçi bireysel yatırımcılar tarafından karşılandı. Yurtiçi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisatın yaklaşık 10 katı talep geldi. Oldukça yüksek hacimli halka arzın ardından hissenin fiyatı ilk günden itibaren düşüş eğiliminde.2021 yılında borsaya gelen şirketler içinde kaybettirenler kadar kazandıranlar da var. Bu hisseler: Türk İlaç Serum, Çan2 Termik, Işık Plastik, QUA Granite. Türk İlaç ve Serum Sanayi’nin şubattaki halka arzına 139 kat gibi oldukça yüksek bir talep geldi. Türk İlaç Serum ilk işlemi 5 Mart’ta gördü ve o zamandan bugüne hisseleri yüzde 244 değer kazandı. Listede yer alan şirketler içerisinden Çan2 Termik yüzde 76.5, QUA Granite ise yüzde 48 değer kazandı.1- Halka arzdan ilk haftada kazanılır beklentisi doğru değildir.2- Halka arza 5 kat, 10 kat talep gelmesi arz sonrası hissenin yükselişine işaret etmez.3- Hisselerin piyasa fiyatına göre iskontolu arz edilmesi iskonto oranı kadar yükseleceği anlamına gelmez.4- Halka arz sürecinde mümkün olduğu kadar şirketlerle ilgili olumlu beklentiler dillendirilir, beklentilerin gerçekleşmeyebileceği de göz önünde bulundurulmalı.5- Halka arza katılıp sonrasında satarım mantığı ile alınan hisselerin uzun vadede yatırımcısı olunmak zorunda kalınabilir. Dikkat edilmeli.Piyasalar pazartesi gerçekleşecek Erdoğan - Biden görüşmesine kilitlendi. Biden’in başkan olmasından sonra iki liderin yüz yüze ilk görüşmesi gerçekleşecek. Görüşmenin yansımaları piyasalar üzerinde de etkili olacak. S-400 savunma sistemleri nedeniyle ABD’nin CAATSA yaptırımları uygulaması iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. Bu nedenle ilişkilerin yeni seyri açısından bu görüşme önem taşıyor.Dolar/TL’de güçlü direnç seviyesinin aşılması ile başlayan hareket kâr satışları ile duruldu. Dolar kuru 8.58’lerde. 8.54 desteği kırılmadıkça yükseliş eğilimi korunacaktır. Borsada sıkışık ve hisse bazlı hareket gözleniyor. Turizm sezonunun açılmasına ve aşılamaya bağlı olarak pandemiden etkilenen hizmet sektörü hisselerine yönelim artabilir. BIST 100 Endeksinde güçlü destek 1.445 seviyesinde bulunuyor.