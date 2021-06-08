İşte kadın gücü borsaya açılmalı

Borsadaki 345 şirketin yönetim kurulu başkanının 315’i erkek, sadece 30’u kadın. Şirket yönetim kurullarının ancak yüzde 8.6’sında kadınlar var. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, yönetim kurulunda kadın olmayan şirketlere halka arz hizmeti vermiyor. Türkiye’de özendirici adımlar şart.Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsadaki 345 şirketin 315’i erkekler tarafından yönetiliyor. Kadınların yönettiği şirket sayısı ise ancak 30.Kadınların şirket üst yönetimlerindeki oranları da aynı şekilde oldukça düşük. Şirketlerin üst yönetimlerinde kadınlar sadece yüzde 8.6 oranında yer bulabiliyor. Kadının üst kademede yer almadığı bir iş kolunda farklı perspektiften bakma imkânı ortadan kalkarken gelişim ve yaratıcılık da minimum seviyede kalıyor. Bu nedenle şirketlerin ve ekonomik aktörlerin yönetim kademelerini oluştururken farklı bakış açısını göz önünde bulundurmalarında yarar var.Geçen yıl ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, yönetim kurulunda kadın olmayan şirketlere halka arz hizmeti vermeyeceğini duyurmuştu. Türkiye’de de daha fazla kadın yönetici için özendirici adımlar atılabilir. Önümüzdeki dönem, sürdürülebilirlik ve daha iyi bir dünya için etik değerler öne çıkarken, kadınların iş hayatındaki rolleri önemli olacak. Bu konuda çalışma yapanlar daha fazla tercih edilecek. Özendirici her adım kadınların ön plana çıkmasına katkı sağlayacak.Borsada son açıklanan bilançolara göre BIST 100’de yıllık kârı sermayesinin 5 katı olan 12 borsa şirketi var. Bu 12 şirketlerin hisse başına kârlılıkları 5 ile 95 TL arasında değişiyor.Hisse başına kâr; bir şirketin sermaye kârlılığını gösterir. Şirket ortakları koydukları sermayenin üzerinde kâr elde etmek ister. Bu rakam ne kadar yüksekse, ortaklar için gösterge değeri de o kadar yüksek olacaktır.Yatırımcılar şirketin hisselerini aldıkları andan itibaren şirket ortağı olur. Firmanın sermaye kârlılığını yüksek olması, verimli çalıştığını gösterir.Ortağın potansiyel olarak şirketin kâr dağıtımından faydalanma, bedelsiz hisse alma gibi opsiyonlarını yükseltir.Dolarda kısa vadede güçlü direnç seviyesinin yukarı kırılması 9.40 hedefi ile yükselişin sürmesine neden oluyor. Dolar/TL 8.50’nin üzerinde kaldığı sürece güçlü seyrini koruyacaktır. Yükselişi destekleyen nedenler:1) Cumhurbaşkanı’nın faiz açıklamaları ve Merkez Bankası’nın politika araçlarının müdahalede yetersiz kalması. 2) Turizm sezonu gelse de aşılamanın tam yapılamamış olması. 3) Petrolde yükseliş. 4) Kredibilite zayıflaması. 5) Güçlü direnç seviyesinin aşılmış olması.1- Hisse başına kârı 11’in üzerindeki şirketlerin fiyatları 100 TL’nin üzerinde.2- Bedelsiz verme potansiyelleri yüksek.3- Otomotiv şirketleri ağırlıkta.4- Piyasa değerleri 165 milyon dolar ile 7.2 milyar dolar arasında değişiyor.5- Sermayeleri 700 milyon TL’nin altında.Altının ons fiyatı 1.886 dolarda. Altında ana trend yukarı doğru. Ağustostan bu yana devam eden alçalan trendin yukarı kırılması ile birlikte yukarı hareket güçlendi.8 günlük ortalama 1.883, 20 günlük ortalama 1.857 ve 50 günlük ortalama 1.815’te bulunuyor. Ortalamaların 1.800 - 1.880 bandında yoğunlaşması yani 1.800’ün üzerinde tutunduğu sürece yükseliş yönündeki ataklarını sürdüreceğine işaret ediyor.