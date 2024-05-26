Mali sektör yılın yükselen yıldızı

Borsa şirketlerinin bilanço tarihleri

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirket ve bankaların 2024 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanacağı tarihler belli oldu. Yatırımcıların merakla beklediği bu sonuçlar, şirketlerin performansını değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor.

24 Mayıs 2024 tarihinde Anadolu Grubu Holding sonuçlarını açıklayacak. Ardından 27 Mayıs 2024’te Çimsa ve Turkcell bilanço açıklayacak. 27-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında ise Kordsa sonuçlarını paylaşacak. 28 Mayıs 2024’te EnerjiSA ve Teknosa, 29 Mayıs 2024’te ise MLP Sağlık ve Ülker Bisküvi ve Brisa bilanço açıklayacak şirketler olacak.

TCMB faizi pas geçti, döviz kredisi büyümesine önlem aldı

TCMB, mayıs ayı Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısında faizi yüzde 50’de sabit tuttu. Karar sonrasında açıklanan makro ihtiyati çerçeve ve likidite adımları ile önemli adımlar beraberinde geldi. Faiz kararının etkileri ve likidite düzenlemeleri, ekonomik dengeyi korumak adına dikkatle izlenecek. Karar öncesinde 22 Mayıs’ta yüzde 47,16’ya kadar gerileyen TLREF oranı faiz kararı sonrasında yüzde 51’e ve 24 Mayıs’ta yüzde 52,99’a yükseldi.

Faizin yüzde 47’ye kadar gerilemesi TL’nin cazibesini azaltarak dezenflasyon sürecini zorlaştırabilirdi. Merkez Bankası’nın son dönemde döviz rezervi biriktirme ve piyasayı düzenleme stratejileri, TL likiditesinin artmasına ve faiz oranlarının düşmesine yol açtı. Bu durum, TL’nin değer kaybetmesi ve enflasyonla mücadelede zorluklara yol açabilirdi. TCMB aldığı önlemlerle bu konuda piyasaya güçlü bir mesaj verdi.









Fed’den faiz beklentileri Goldman, Fed’den ilk faiz indirimi için beklentilerini temmuz ayından eylül ayına öteledi. Bu kararla birlikte, Goldman Sachs, faiz indirimi beklentilerini erteleyen global bankalar ve aracı kurumlar arasına katıldı. Ancak JPMorgan Chase ve Citigroup, hala Temmuz’da faiz indirimi yapılacağını öngören az sayıdaki banka ve aracı kurum arasında yer alıyor. Ons altın 2600 dolar olur mu? UBS, altın fiyatlarına ilişkin tahminini 2024 yılı sonuna kadar ons başına 2.500 dolardan 2.600 dolara yükseltti. Bu revizyon, Fed’den faiz indirimi beklentilerinin artması, ABD ekonomik verilerinin zayıflaması ve merkez bankalarının artan altın talebi gibi faktörlere dayanıyor. Ayrıca, yaklaşan ABD seçimleri, Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmalar ve ABD-Çin ticaret gerilimleri gibi jeopolitik belirsizliklerin altını desteklemesi bekleniyor. Piyasalar için veri takvimi Gelecek hafta piyasaların gözü, yurt içinde yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH verilerinde, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yakından takip edilen çekirdek PCE rakamlarında olacak. Yurt içinde ayrıca güven endeksleri, kapasite kullanım oranı, dış ticaret ve hizmet üretici fiyatları gibi önemli veriler öne çıkacak. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, Finansal İstikrar Raporu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık raporu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Borçlanma Stratejisi raporu da takip edilecek. TCMB, TL ve kur korumalı mevduat hesaplarına uyguladığı zorunlu karşılık oranları artırdı. Yabancı para kredilere de aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirdi.

Öte yandan Doğuş Otomotiv, Akçansa, Alarko Holding ve Türk Telekom, Sabancı Holding, Akenerji, İndeks Bilgisayar ve DO&CO 31 Mayıs 2024 ve sonrasındaki tarihlerde ilk çeyrek finansal sonuçlarını paylaşacak diğer şirketler arasında yer alıyor.